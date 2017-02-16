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МАК озвучил свою версию крушения Ан-148 13 февраля в 20:00

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После расшифровки "черных ящиков".

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку "черных ящиков" разбившегося в Подмосковье Ан-148.

Специалисты выяснили, что спустя 2,5 минуты полета на высоте около 1300 метров на борту воздушного судна начала развиваться "особая ситуация", после чего на индикаторах пилотов стали появляться расхождения в показаниях скорости, пишет "Коммерсант".

Это могло произойти из-за обледенения приемников полного давления (ППД) ) при выключенном состоянии систем их обогрева.

Следственный комитет России заявил, что версия, озвученная специалистами МАКа, будет проверяться наряду с другими.

Ранее инсайдеры сообщили, что причиной крушения Ан-148 мог стать непрогретый двигатель. Якобы пилоты разбившегося лайнера не убедились в готовности турбин к полету и не проследили за уровнем залитого антифриза, передает "Уралинформбюро".

Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Внуково в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Погиб 71 человек, в том числе трое детей.

Ранее по теме:
Выдвинута основная версия крушения Ан-148
Крушение Ан-148: что известно о трагедии

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