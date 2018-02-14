У которых истекает срок службы.

В 2018 году Екатеринбургский метрополитен отремонтирует три поезда (12 вагонов), у которых истекает срок службы, сообщили "Уралинформбюро" в приемной предприятия.

Сейчас в парке екатеринбургской подземки 62 вагона. Восемь из них были куплены в 2011 году, остальные - в 1989-м. Срок эксплуатации последних истекает в 2020 году. В этом году метрополитен уже объявил конкурс на обновление четырех вагонов метро – двух головных и двух промежуточных. Начальная стоимость аукциона - 127,2 миллиона рублей. За эту сумму победитель торгов должен будет произвести ремонт вагонов на площадях екатеринбургского метрополитена. В частности, обновить пороги дверей, установить антивандальные диваны, покрасить кузов антикоррозийной эмалью, смонтировать новые наружные поручни торцевых и раздвижных дверей.

После ремонта, который должен завершиться к 30 сентября, срок службы вагонов увеличится на 15 лет.

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