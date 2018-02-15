А на Урале - "голые" европейские тротуары.

В Москве к концу зимы сугробы достигнут высоты в два метра. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал вице-мэр города по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

Осадки, выпавшие на столицу несколько дней назад, москвичи называют "снегопадом века". Но снег не прекращает идти. "По прогнозам снег еще будет идти. И такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта. Выпало уже около 180 см снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум", - рассказал Бирюков.

На Урале же противоположная ситуация. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", январь этого года выдался самым малоснежным за последние пять лет. "За Уралом осадков почти не было, лишь в последние дни потемневший от времени и грязи снежный покров чуть присыпало свежим снежком. В текущем веке столь малоснежных зим не отмечалось, но в последние двадцать лет прошлого столетия они случались. В ближайшие дни, включая предстоящие выходные 17 и 18 февраля, особых изменений в погоде не произойдет, значимые осадки маловероятны", - предупредила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Малоснежная уральская зима скажется на насекомых, многолетних растениях, озимых зерновых культурах и наполняемости водоемов.