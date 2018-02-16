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Оштрафованный за парковку свердловчанин решил судиться с губернатором15 февраля в 16:19

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И Заксобранием.

16 февраля Свердловский облсуд приступит к рассмотрению иска автомобилиста, оштрафованного за парковку на газоне, к губернатору Среднего Урала Евгению Куйвашеву и областному Заксобранию. Водитель намерен оспорить статью 16 регионального закона об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание для автовладельцев, бросающих своих "железных коней" на объектах благоустройства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Стоит напомнить, что сейчас субъекты РФ имеют право самостоятельно устанавливать штрафы за парковку транспортных средств в неположенных местах, в том числе на газонах и детских площадках. Но из-за лазеек в законодательстве владельцам "железных коней" удается легко оспорить данное решение, основываясь на том, что данное наказание не прописано в федеральных законах.

В ноябре 2017 года Заксобрание Свердловской области, чтобы устранить данную "оплошность", приняло новый документ о штрафах для автомобилистов, заменив понятие "газон" на "объекты благоустройства", что вызвало бурю негодования у юристов, защищающих права автомобилистов. "Конституция и иные законы не наделяют субъекты федерации правом устанавливать свои штрафы за нарушения связанные с транспортными средствами. Иначе бы каждый субъект устанавливал свой штраф за нарушение скорости, мог отменить ответственность за управление в состоянии опьянения, разрешить проезд на красный свет и прочее", - заявили в Комитете по защите прав автовладельцев (КЗПА).

Впрочем, в скором времени ситуация может в корне измениться. Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, узаконивающий штрафы для владельцев авто, бросающих своих "железных коней" на газонах.

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