Заражают сотрудники столовых.

Причиной заболевания детей и сотрудников в школах №№ 64 и 74 столицы Урала стал норовирус. Там заразились 28 и 17 человек соответственно. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Вспышка заболевания произошла в начале февраля. В обоих случаях заражение произошло из-за "человеческого фактора". Ранее управление Роспотребнадзора сообщало, что детей в школе № 64 заразил сотрудник пищеблока. Питание в обеих школах организовывало МУП "Золушка". Также вспышка заболевания произошла в школе №140, где за обеды также отвечает "Золушка".

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