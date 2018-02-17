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В столице Урала жильцам барака с обрушившимся потолком предоставят квартиры 16 февраля в 16:18

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В маневренном фонде.

В Екатеринбурге семьям из барака в переулке Суворовском, где рухнул потолок, предоставят жилье в маневренном фонде.

"На сегодня к нам обратились семь семей из шести квартир, расположенных в пострадавшем доме. По итогам экспертизы будет ясно, сможет ли кто-то из них вернуться в свои квартиры, либо всем семьям необходимо будет предоставить жилье. Планируем, что сегодня уже начнутся показы потенциальных квартир жильцам", - рассказала "Уралинформбюро" начальник отдела по работе со СМИ администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Анна Горбунова.

Сейчас эвакуированные после обрушения кровли жильцы находятся в пункте временного размещения, организованного на базе школы №117.

ЧП произошло вечером 15 февраля в квартире дома в переулке Суворовском. Пострадал владелец квартиры и двое его внуков 2 и 9 лет. Детей осмотрели врачи ДГБ №9 и отпустили домой. У мальчиков, как сообщили агентству в управлении здравоохранения Екатеринбурга, оказались лишь ушибы и ссадины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, рабочие, производящие ремонт кровли, незадолго до этого демонтировали старый шифер и приступили к монтажу нового. А листы стройматериала складировали на перекрытии.

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