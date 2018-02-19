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Прокуратура взялась за свердловский минздравСегодня в 13:07

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Из-за нехватки инсулина.

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку информации о нехватке инсулина больным свердловчанам, опубликованной в СМИ. Об этом "Уралинформбюро" сообщила пострадавшая от дефицита препарата Мария Мананникова.

"Мне позвонил помощник прокурора из прокуратуры Верх-Исетского района. Хотела узнать, получила ли я лекарства в итоге", – рассказала Мария.

Медикаменты она должна получать по областной льготе, но в январе с получением лекарства возникли проблемы. По направлению от лечащего врача Мария хотела получить "Новорапид". Однако привычного препарата в аптеке не было. Женщине предложили замену – "Хумалог" или "Росинсулин". Стоит отметить, последний производится в Свердловской области. А региональный минздрав стремится увеличить долю местных производителей в обеспечении Среднего Урала медикаментами.

Горожанка по медицинским показаниям не могла изменить препарат. После публикации "Уралинформбюро" нужный инсулин ей выдали.

В аптеке же пояснили, что на "Новорапид" в области не провели аукцион. Следующий ожидается в марте. Тогда препарат, возможно, появится в аптеках.

Представитель областного минздрава заверил корреспондента "Уралинформбюро", что инсулин в аптеках есть. Стоит отметить, это не первый раз, когда свердловское ведомство отрицает дефицит препаратов. Так, летом 2017 года в миндзраве утверждали, что в области достаточно препаратов для ВИЧ-инфицированных, несмотря на сотни жалоб пациентов.

Ранее по теме:
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