По числу площадок для благоустройства.

В финал рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий вышло свыше 270 площадок, расположенных в 47 муниципальных образованиях Свердловской области. Список опубликован на сайте регионального Минэнергетики и ЖКХ, сообщает "Уралинформбюро".

Чемпионами по числу территорий, предложенных к благоустройству, стали Сысертский (36 площадок) и Березовский ГО (17 площадок). Среди общественных пространств, которые свердловчане хотели бы облагородить в рамках федеральной программы, львиную долю составляют городские набережные, парки и скверы, спортивные и детские площадки.

На голосование выставлены также и другие ключевые территории. Так, в селе Костино (Алапаевского МО) жители предложили отремонтировать стадион, в Белоярском ГО — площадь "Березовая роща", а в Березовском ГО — пляж Шиловского пруда и территорию, прилегающую к храму Сретенья Господня.

Попали в список и монументальные памятники. Жители поселка Николо-Павловское предложили привести в порядок на средства программы мемориал санатория "Руш", в Качканаре — мемориал воинской и трудовой славы, а в Невьянске — памятник героям Гражданской и Великой Отечественной войны.

В Екатеринбурге между собой будут бороться четыре общественных территории: набережная реки Исеть (от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО), парк "Зеленая роща" и сквер у здания Оперного театра.

Решающий тур голосования пройдет 18 марта на избирательных участках, где жители области будут выбирать президента РФ. Территории, набравшие большинство голосов, будут включены в региональную программу "Формирование комфортной городской среды" и реконструированы за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования программных мероприятий в целом по области составит более 1,3 миллиарда рублей.

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