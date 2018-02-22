И искать альтернативных перевозчиков.

Ростуризм призвал агентов прекратить продажу путевок с датой вылета после 19 марта, если перевозчиком по ним выступает AZUR air. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Также туроператоров, уже реализовавших путевки после указанных дат, попросили заняться поисками альтернативных перевозчиков.

В феврале Росавиация до 20 марта ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании AZUR air и потребовала от нее свернуть продажи билетов с вылетами после 19 марта. Однако, как сообщается на сайте Ростуризма, несмотря на запрет, в Федеральное агентство воздушного транспорта продолжает поступать информация о том, что билеты на рейсы перевозчика продаются и после указанной даты в рамках договоров с туроператорами.

В авиакомпании AZUR air данную информацию опровергли. "В соответствии с письмом Росавиации, направленным в адрес авиакомпании 5 февраля, ООО "АЗУР эйр" не оформляла авиабилетов с вылетом после 19 марта 2018 года в рамках реализации перевозок через собственную сеть продаж и договоренностей с туроператором. Собственная продажа через сайт закрыта. Направлено уведомление туроператору о том, что до получения официального уведомления от Росавиации о снятии ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, оформление авиабилетов с датой вылета после 19 марта приостановлено", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Там также добавили, что 14 февраля авиакомпания AZUR air подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта в сопровождении пакета документов, свидетельствующих об устранении выявленных Росавиацией замечаний, послуживших причиной введения ограничительных мер в отношении перевозчика.



Ранее по теме:

Турпутевки для уральцев прибавят в цене

Росавиация "подрезала крылья" четырем авиакомпаниям