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Отечественным актерам грозит отлучение от киноСегодня в 15:19

За критику российской действительности.

С предложением не задействовать в фильмах, снятых на госсредства, актеров, допускавших антироссийские высказывания, выступили в Госдуме. Разработать соответствующие рекомендации для режиссеров предложил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Депутат направил запрос с этой идеей министру культуры Владимиру Мединскому, пишет RT.

Народный избранник считает недопустимым, чтобы в фильмах, снятых за счет государства, участвовали актеры, активно критикующие свою страну. По его мнению, это будет оскорблением российских налогоплательщиков, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет только о фильмах с госфинансированием, а предложение носит исключительно характер рекомендаций, подчеркнул автор инициативы.

Само начинание стало реакцией на вызвавшую большой резонанс реплику актера Алексея Серебрякова. Эмигрировавший в Канаду артист в интервью известному блогеру Юрию Дудю заметил, что главные составляющие русской национальной идеи - "сила, наглость и хамство". При этом актер заверил, что стремится вернуться в Россию.

Впрочем, в Госдуме уже усомнились в жизнеспособности предложенной депутатом Сухаревым ограничительной практики.

Попытки госчиновников взять под контроль работу деятелей культуры в последнее время происходят все чаще. Среди ярких примеров — стремление депутата Натальи Поклонской помешать выходу фильма Алексея Учителя "Матильда" и отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Алексей Серебрянников, вы абсолютно правы. Сегодня в 16:51

Насчёт реплики Серебрянникова по поводу того, что в России победило хамство, - поддерживаю его на 100%. Но ведь сам факт того, что сейчас этого артиста отождествляют с его ролью в Левиафане, т.е. с тем пьяницей, которого он играл, -это ли не хамство и подлог? Левиафан - фильм очень правдивый, только в реальности ещё хуже. В том фильме мэр был просто хамом, а у нас в городе Ё-бурге мэр не просто хам и все это понимают.

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уточнение Сегодня в 17:28

ой...пардон, перепутала фамилию - Алексей Серебряков, вы абсолютно правы

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