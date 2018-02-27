Отечественным актерам грозит отлучение от киноСегодня в 15:19
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За критику российской действительности.
С предложением не задействовать в фильмах, снятых на госсредства, актеров, допускавших антироссийские высказывания, выступили в Госдуме. Разработать соответствующие рекомендации для режиссеров предложил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Депутат направил запрос с этой идеей министру культуры Владимиру Мединскому, пишет RT.
Народный избранник считает недопустимым, чтобы в фильмах, снятых за счет государства, участвовали актеры, активно критикующие свою страну. По его мнению, это будет оскорблением российских налогоплательщиков, сообщает "Уралинформбюро".
Речь идет только о фильмах с госфинансированием, а предложение носит исключительно характер рекомендаций, подчеркнул автор инициативы.
Само начинание стало реакцией на вызвавшую большой резонанс реплику актера Алексея Серебрякова. Эмигрировавший в Канаду артист в интервью известному блогеру Юрию Дудю заметил, что главные составляющие русской национальной идеи - "сила, наглость и хамство". При этом актер заверил, что стремится вернуться в Россию.
Впрочем, в Госдуме уже усомнились в жизнеспособности предложенной депутатом Сухаревым ограничительной практики.
Попытки госчиновников взять под контроль работу деятелей культуры в последнее время происходят все чаще. Среди ярких примеров — стремление депутата Натальи Поклонской помешать выходу фильма Алексея Учителя "Матильда" и отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".
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Насчёт реплики Серебрянникова по поводу того, что в России победило хамство, - поддерживаю его на 100%. Но ведь сам факт того, что сейчас этого артиста отождествляют с его ролью в Левиафане, т.е. с тем пьяницей, которого он играл, -это ли не хамство и подлог? Левиафан - фильм очень правдивый, только в реальности ещё хуже. В том фильме мэр был просто хамом, а у нас в городе Ё-бурге мэр не просто хам и все это понимают.ответить
ой...пардон, перепутала фамилию - Алексей Серебряков, вы абсолютно правыответить
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