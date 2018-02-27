За критику российской действительности.

С предложением не задействовать в фильмах, снятых на госсредства, актеров, допускавших антироссийские высказывания, выступили в Госдуме. Разработать соответствующие рекомендации для режиссеров предложил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Депутат направил запрос с этой идеей министру культуры Владимиру Мединскому, пишет RT.

Народный избранник считает недопустимым, чтобы в фильмах, снятых за счет государства, участвовали актеры, активно критикующие свою страну. По его мнению, это будет оскорблением российских налогоплательщиков, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет только о фильмах с госфинансированием, а предложение носит исключительно характер рекомендаций, подчеркнул автор инициативы.

Само начинание стало реакцией на вызвавшую большой резонанс реплику актера Алексея Серебрякова. Эмигрировавший в Канаду артист в интервью известному блогеру Юрию Дудю заметил, что главные составляющие русской национальной идеи - "сила, наглость и хамство". При этом актер заверил, что стремится вернуться в Россию.

Впрочем, в Госдуме уже усомнились в жизнеспособности предложенной депутатом Сухаревым ограничительной практики.

Попытки госчиновников взять под контроль работу деятелей культуры в последнее время происходят все чаще. Среди ярких примеров — стремление депутата Натальи Поклонской помешать выходу фильма Алексея Учителя "Матильда" и отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".