Обсуждая поправку в правила озеленения.

Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили поправки в правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений, фактически запрещающие парковать машины на газонах. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 27 февраля на заседании местного парламента.

С соответствующей инициативой выступила мэрия уральской столицы в лице городского комитета благоустройства. В одном из пунктов правил вместо формулировки "парковка на газонах запрещена" теперь появится хитрая формулировка "запрещено уничтожать зеленые насаждения с использованием автотранспорта и строительной техники".

Как пояснила в беседе с депутатами председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова, это сделано с целью привести муниципальную нормативную базу в соответствие с решением Свердловского облсуда, который в 2016 году объявил незаконными штрафы за парковку на газонах.

Судебный вердикт привел к отмене в правилах благоустройства Екатеринбурга пунктов 8 и 10, каравших штрафами за соответствующее нарушение. Теперь же мэрия предлагает ввести такой же пункт в правила озеленения — которые в перспективе могут быть объединены с правилами благоустройства городской территории. Это даст веские основания привлекать нарушителей к административной ответственности, считает Благодаткова.

Предложение вызвало среди народных избранников бурную дискуссию на повышенных тонах. Так, депутат Илья Лобов засомневался, что "карательное" положение удастся реализовать на практике. По его мнению, процедура наказания нарушителя в областном законе не предусмотрена.

Однако депутат Владимир Крицкий поддержал инициативу городских властей, вступив с Лобовым в нешуточную перепалку. Точку в споре поставила сама Тамара Благодаткова, напомнив, что составление административных материалов относится к прерогативе квартальных. При этом любой горожанин может, заметив машину на газоне, сфотографировать нарушение и отправить снимок квартальному, который затем передаст материалы на рассмотрение административной комиссии.

Стоит напомнить, что это уже не первая попытка городских и областных депутатов приструнить нерадивых автовладельцев. В ноябре 2017 года Заксобрание Свердловской области приняло новую редакцию регионального закона "Об административных правонарушениях", заменив в ней понятие "газон" на термин "объекты благоустройства". Эта новелла вызвала волну негодования среди автовладельцев. В итоге 16 февраля 2018 года Свердловский облсуд признал эту статью незаконной.

Ранее по теме:

Власти Екатеринбурга придумали новую кару для "гряземесов"

Автомобилисты ликуют: суд отменил штрафы за парковку на газонах