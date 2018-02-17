В Свердловской области.

16 февраля Свердловский областной суд признал незаконной статью 16 регионального закона "Об административных правонарушениях", на основании которой выписывались штрафы "гряземесам".

Как сообщало ранее "Уралинформбюро", оспаривал данную норму закона в суде оштрафованный за парковку на газоне автомобилист Игорь Белоусов. До этого он несколько раз пытался доказать неправоту властей в других инстанциях, но получал отказ.

По мнению истца, субъект РФ не может самостоятельно устанавливать штрафы для автомобилистов, если подобное не подкреплено федеральными законами.

Летом прошлого года депутаты свердловского Заксобрания уже признавали недействующей норму регионального закона "Об административных правонарушениях", служившую основанием для выписки штрафов любителям парковаться на газонах. Сделать это парламентариев заставил областной суд, признавший в декабре 2016 года прописанное в законе наказание незаконным.

Однако в ноябре 2017 года депутаты приняли новый закон, предусматривающих штрафы для "гряземесов", предусмотрительно заменив в нем слово "газон" на "объекты благоустройства", что вызвало очередную волну негодования среди автовладельцев.

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