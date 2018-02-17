×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Автомобилисты ликуют: суд отменил штрафы за парковку на газонах16 февраля в 14:58

В Свердловской области.

16 февраля Свердловский областной суд признал незаконной статью 16 регионального закона "Об административных правонарушениях", на основании которой выписывались штрафы "гряземесам".

Как сообщало ранее "Уралинформбюро", оспаривал данную норму закона в суде оштрафованный за парковку на газоне автомобилист Игорь Белоусов. До этого он несколько раз пытался доказать неправоту властей в других инстанциях, но получал отказ.

По мнению истца, субъект РФ не может самостоятельно устанавливать штрафы для автомобилистов, если подобное не подкреплено федеральными законами.

Летом прошлого года депутаты свердловского Заксобрания уже признавали недействующей норму регионального закона "Об административных правонарушениях", служившую основанием для выписки штрафов любителям парковаться на газонах. Сделать это парламентариев заставил областной суд, признавший в декабре 2016 года прописанное в законе наказание незаконным.

Однако в ноябре 2017 года депутаты приняли новый закон, предусматривающих штрафы для "гряземесов", предусмотрительно заменив в нем слово "газон" на "объекты благоустройства", что вызвало очередную волну негодования среди автовладельцев.

Ранее по теме:
Оштрафованный за парковку свердловчанин решил судиться с губернатором
Правозащитники намерены вернуть свердловским автомобилистам парковку на газонах
"Гряземесов" обложат штрафами со всех сторон
Свердловских автомобилистов освободили от штрафов за парковку на газонах

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
.......... 16 февраля в 17:24

капец газонам

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×