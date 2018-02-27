Асбестовцы в противогазах пикетировали мэрию из-за "ФОРЭСа"Сегодня в 16:40
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"Хватит нас травить".
Жители Асбеста провели 27 февраля серию одиночных пикетов, направленную против загрязнения воздуха и почвы местным отделением ООО "ФОРЭС".
Как рассказала "Уралинформбюро" депутат думы Асбестовского ГО Наталья Крылова, акция была приурочена к завтрашнему заседанию муниципального парламента. На нем, как ожидается, народные избранники примут решение об обращении в Роспотребнадзор и Росприроднадзор по вопросу возможного нарушения предприятием экологических норм.
Горожане с противогазами на головах, в частности, пикетировали администрацию муниципалитета, местный учебный комбинат и управление отделения ООО "ФОРЭС". В руках они держали таблички с надписями "ФОРЭС хватит нас травить" и "Шмотьев (основной учредитель и гендиректор Сергей Шмотьев – прим.ред.), поставь на ФОРЭСе электрофильтры".
О противостоянии предприятия, производящего пропанты, и горожан стало известно в середине января 2018 года, когда в Сети появился видеоролик, на котором асбестовцы жаловались на загрязнение заводом атмосферы и почвы.
"Открываешь форточку, сразу кашель, насморк, першение в горле, голова болит. По всей улице все жалуются. Вредные выбросы ведутся, осадок идет на землю, вредные вещества в нее проникают, а у нас тут картошка, помидоры и вишня. Все это заражено, и все это мы едим", - заявил тогда один из местных жителей.
Позже инициативная группа, включающая также депутатов и представителей свердловского общественного движения "Зеленый фронт", вручила руководству отделения ООО "ФОРЭС" в Асбесте открытое обращение, в котором просила предоставить информацию о периодичности выбросов в атмосферу и их химическом составе.
С аналогичным запросом на предприятие и в его головной офис в Екатеринбурге обратилось "Уралинформбюро", однако ответа по сей день не последовало.
Между тем, в распоряжении агентства имеется письмо департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО, которое подтверждает, что асбестовский филиал Общества как минимум четырежды нарушил природоохранное законодательство РФ в области охраны атмосферного воздуха.
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