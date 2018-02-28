В скандальном челябинском детдоме нашли десятки новых нарушенийСегодня в 14:08
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В ходе проверки омбудсмена.
Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой нашли ряд серьезных нарушений в работе скандальной челябинской школы-интерната. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ведомства.
Проверка в Лазурненскую спецшколу была направлена после возбуждения уголовного дела по предполагаемым фактам надругательства над воспитанниками. Она подтвердила нарушения, выявленные ранее региональной прокуратурой: воспитанники регулярно уходили из детдома, заявления о розыске в правоохранительные органы подавали спустя продолжительное время, в заборе были дыры.
Кроме того, в школе, как оказалось, нет должной системы безопасности: охранники не соответствуют профстандарту, внутри помещений нет видеонаблюдения.
Выяснилось также, что учреждение не сотрудничало с комиссией по делам несовершеннолетних и отделом ПДН, работа над профилактикой криминального поведения в детдоме практически не ведется.
Халатно относились сотрудники школы-интерната и к соблюдению требований по охране здоровья воспитанников – назначения врачей не исполнялись. Для ребенка-инвалида не было индивидуальной программы реабилитации. В интернате систематически нарушают санитарные правила и нормы по организации питания.
Помимо этого, у многих сотрудников детдома нет справок об отсутствии судимостей. Они не проходили гигиеническую подготовку и обследование на дифтерию и стафилококк. Некоторые специалисты школы полностью не соответствуют профессиональным требованиям. А на вакантные места администрация не искала работников.
Это лишь промежуточные итоги проверки. Сотрудники аппарата детского омбудсмена продолжают проверку в этом учреждении и других детдомах региона.
Скандал вокруг расположенного на Южном Урале детского дома разгорелся в феврале. Около недели назад там был арестован 51-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в надругательстве над семью несовершеннолетними воспитанниками учреждения. После этого заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев распорядился провести проверку во всех детдомах и организациях социального обслуживания УрФО.
Стоит отметить, что ни власти, ни правоохранители долгое время официально не сообщали, в каком именно детдоме были совершены преступления. В аппарате же детского омбудсмена раскрыли название учреждение.
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