Из свердловского резервного фонда.

В поселке Мартюш, где 23 января произошла крупная коммунальная авария, теплоснабжение до сих пор осуществляется с перебоями. Об этом рассказали "Уралинформбюро" жители поселка.

По их словам, в ночь с 1 на 2 февраля во многих домах отопления не было вплоть до 5 утра. Потом оно появилось, но из-за низкого давления в трубах батареи не могут нагреться до оптимального уровня. Мартюшевцы не берутся загадывать, надолго ли им дали долгожданное тепло. При этом на сайте областного ГО МЧС появилась обнадеживающая новость, из которой следует, что ремонтные работы в Мартюше завершены, а подача тепла и горячего водоснабжения потребителям осуществляется в полном объеме.

"Уралинформбюро" удалось выяснить, в чем причина этого недоразумения. Как рассказал в беседе с корреспондентом агентства депутат областного Заксобрания Вячеслав Вегнер, вечером 1 февраля на сетях поселка произошел еще один порыв, из-за которого без отопления осталась улица Советская. Впрочем, уже сегодня ремонтные бригады приступили к устранению этой аварии.

"Я вчера написал обращение в облпрокуратуру, чтобы там приняли меры и наказали виновных. Но пора уже сделать и оргвыводы. Там обман на обмане, — возмущается Вегнер. — На вчерашнем заседании думы Каменского ГО глава муниципалитета уверял, что летом 2017 года на сетях в Мартюше проводились опрессовки. Но жители поселка говорят, что никаких опрессовок не было".

По словам депутата, руководство района в открытую лоббирует интересы управляющей компании "СибНА", на балансе которой находятся коммунальные сети поселка. Стоит напомнить, что в 2015 году именно компания выиграла конкурс на ремонт 300-миллиметрового трубопровода теплосети в Мартюше.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на это ремонт был выделен всего 1 миллион рублей из местного бюджета. Однако производился ли ремонт, и получил ли подрядчик эти деньги, достоверно неизвестно, пояснил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

"В этом вопросе должны разбираться компетентные органы в лице прокуратуры и Следственного комитета. Нужна комплексная проверка действий местной администрации в рамках подготовки к отопительному сезону. Я собираюсь обратиться по этому поводу в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести такую проверку", — заявил депутат в беседе с корреспондентом агентства.

По словам Альшевских, он созванивался по этому вопросу с главой областного МинЖКХ Николаем Смирновым. Министр считает одной из причин произошедшей аварии халатное отношение муниципальных властей Каменского ГО к ремонту сетей. Также в ходе телефонного разговора обсуждался вопрос финансирования рмонтных работ на сетях Мартюша.

"Сейчас администрация района готовит проектно-сметную документацию на предмет ремонта этих сетей. Цена вопроса — порядка 50 миллионов рублей, которые будут выделены из резервного фонда, но не прямо сейчас, а позже. Сейчас главная задача — запустить тепло в поселке", — заверил депутат .

Следует напомнить, что прокуратура Каменского района уже заинтересовалась аварией в Мартюше. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на днях прокурор Игорь Переходенко посетил поселок в рамках инспекционной поездки.

В ходе визита представители прокуратуры и областной Общественной палаты ознакомились со схемой теплоснабжения Каменского ГО и обнаружили, что она утверждена с нарушениями. В частности, документ не прошел процедуру ежегодной актуализации, а теплоснабжающие организации не согласовали с администрацией городского округа оптимальный температурный график.

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