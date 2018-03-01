Отозвав разрешение на выбросы.

Росприроднадзор приостановил действие разрешения на выбросы в атмосферу, выданного асбестовскому отделению ООО "ФОРЭС". Причина отзыва - нарушение нормативов, сообщила "Уралинформбюро" депутат думы Асбестовского ГО Наталья Крылова.

"ФОРЭСу" до лампочки - выбросы они приостанавливать не собираются. Вот так у нас исполняют экологические законы, на которые так уповают сурьмянщики. Если Шмотьев (основной учредитель и гендиректор Сергей Шмотьев – прим. ред.), себе такое позволяет, то Ротенбергу и подавно все дозволено", – заявила Крылова. По ее словам, приказ №193 об отзыве разрешения был издан еще 2 февраля 2018 года.

Горожане начали активную кампанию против "ФОРЭСа" в середине января 2018-го. Тогда они пожаловались в Сети на испорченные заводом землю и воздух, а затем вручили руководству предприятия открытое обращение с просьбой предоставить информацию о периодичности и составе выбросов.

Ответа жители Асбеста и "Уралинформбюро", направившее в головной офис компании аналогичный запрос, не получили. 27 февраля горожане провели серию одиночных пикетов.

Ранее стало известно, что асбестовский филиал "ФОРЭС" минимум четыре раза нарушил природоохранное законодательство РФ в области охраны атмосферного воздуха. Такое заключение сделал департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО.

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