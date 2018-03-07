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Из российского солдата сделают "сверхчеловека"Сегодня в 13:38

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С помощью инновационной экипировки.

Российская армия разрабатывает суперсовременное снаряжение для солдат. Оно будет включать микроробототехнический комплекс, беспилотный летательный аппарат (для повышения осведомленности на поле боя), экзоскелеты и модуль оценки физического состояния, передает "Уралинформбюро".

Легкими титановыми экзосклететами экипировку военных мечтают дополнить еще с 2017 года. Конструкция уже существует, но без подходящего электродвигателя и аккумулятора.

Стоит отметить, что российская армия внедряет еще один боевой комплект со встроенным экзоскелетом и системой целеуказания - "Ратник-3". По словам главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова, эту экипировку планируют принять на вооружение к 2025 году.

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