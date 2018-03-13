Так будет выглядеть вход в Шарташский лесопарк.

Шарташский лесопарк будет оборудован пятью входами, один из которых оформят в виде П-образного портала. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Оформление входных групп было выбрано горожанами в ходе онлайн-голосования, в котором приняли участие 2 500 человек. Им было предложено на выбор четыре варианта, из которых выбрали два: уже упомянутый П-образный портал и одностоечную стелу, которой будут оформлены четыре оставшихся входа.



Такие входные группы появятся на четырех "неглавных" входах. Фото: ДИП Свердловской области.

Шарташский лесопарк к 2020 году должен превратиться в рекреационно-оздоровительный кластер со спортивными и прогулочными зонами, экологической тропой, детскими игровыми площадками, парковками, пунктами проката спортивного инвентаря и благоустроенными пляжами.

Сейчас по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проводится открытый конкурс на пост директора лесопарка. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в финал вышли два участника: Леонид Гункевич и Артур Зиганшин. Кто из них в итоге получит директорскую должность, станет известно после собеседования у главы региона.

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