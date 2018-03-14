Женщину спас человек со шваброй.

Муж племянницы музыканта Юрия Лозы, растерзанный бродячими собаками в Подмосковье, на самом деле не спасал погибшую женщину. Об этом в соцсети рассказал сам артист.

"Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем, но это дела не меняет", - написал артист на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, 11 марта 19-летний юноша в ночное время возвращался домой с железнодорожной станции в поселке Курсаково. На него напала стая собак. От полученных ран потерпевший скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день, несколькими часами ранее, эти же собаки напали на 26-летнюю женщину. Ее спас вышедший из ближайшего дома мужчина - он отогнал одичавших животных шваброй. До этого в Сети распространилась информация, что геройский поступок совершил погибший родственник музыканта.

По словам Юрия Лозы, пострадавшая находится в реанимации, но ее жизни ничего не угрожает.

Ранее по теме:

Растерзанный псами в Подмосковье оказался родственником Юрия Лозы

Стая бродячих собак растерзала молодого человека