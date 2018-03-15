×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курение бьет по ушамСегодня в 14:46

  • Текст

Глохнешь с каждой сигаретой.

Курение увеличивает риск потери слуха. К такому выводу пришли ученые из Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио. Статья, посвященная их исследованию, опубликована в научном издании Nicotine and Tobacco Research, передает "Уралинформбюро".

В течение 8 лет ученые наблюдали за 50 195 курильщиками 20-64 лет. Выяснилось, что обладатели вредной привычки в 1,6 раза чаще, чем некурящие, частично или полностью теряют слух.

Чтобы избавиться от тугоухости, достаточно навсегда отказаться от табака. Исследователи обнаружили, что у бросивших курить слух полностью восстанавливается за пять лет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Табачка не найдется»

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×