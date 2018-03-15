Глохнешь с каждой сигаретой.

Курение увеличивает риск потери слуха. К такому выводу пришли ученые из Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио. Статья, посвященная их исследованию, опубликована в научном издании Nicotine and Tobacco Research, передает "Уралинформбюро".

В течение 8 лет ученые наблюдали за 50 195 курильщиками 20-64 лет. Выяснилось, что обладатели вредной привычки в 1,6 раза чаще, чем некурящие, частично или полностью теряют слух.

Чтобы избавиться от тугоухости, достаточно навсегда отказаться от табака. Исследователи обнаружили, что у бросивших курить слух полностью восстанавливается за пять лет.