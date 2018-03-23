Защитники екатеринбургской телебашни готовы объявить голодовкуСегодня в 12:10
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Чтобы привлечь внимание властей.
Екатеринбургские активисты призывают горожан объявить голодовку. Таким образом они рассчитывают привлечь внимание федеральных властей к грядущему сносу недостроенной телебашни и, как следствие, предотвратить его.
"Если сегодня еще десяток екатеринбуржцев объявят голодовку в знак протеста, то это уже однозначно федеральный телескоп нацелится на Екатеринбург", – уверен общественник Дмитрий Москвин.
Его поддерживает активистка Светлана Абакумова. "Снос башни – это плевок, унижение гордости горожан, как пассаж. Нельзя его допускать! Нет войне в Екб, никаких взрывов! Взрывам не место в мирном городе России!" – пишет женщина в соцсети Facebook (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).
Как ранее писало "Уралинформбюро", демонтаж телебашни запланирован на 24 марта. Накануне около тысячи человек пришли "проститься" с недостроем. А ранним утром 23 марта на башню взобрались противники сноса. Защитники конструкции повесили на ней российский флаг и до сих пор находятся наверху.
Фото и видео с вершины телебашни моментально разнеслось по Интернету. Молодые люди намерены остаться там "до победного". Многие горожане поддерживают их поступок.
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да прям... щаз всё бросим и будем голодать за эту башню. Пойду на кухню, пожру чё-нить, напомнили о жрачке, сразу захотелось чё-нить пожевать.ответить
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