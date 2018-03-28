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Школы и детсады Екатеринбурга проверят на готовность к пожарамСегодня в 13:39

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Из-за гибели детей в Кемерово.

После трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" департамент образования мэрии Екатеринбурга решил дополнительно проверить противопожарную безопасность в подведомственных учреждениях. Инспекцию проведут в 163 школах, 360 детсадах и 17 учреждениях допобразования. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горобраза.

Для этого в каждом административном районе города будут созданы специальные комиссии, состоящие из специалистов департамента, районных управлений образования, учебных заведений и надзорных органов.

Сколько времени займет проверка всех "подопечных" в ведомстве уточнить затруднились.

Стоит напомнить, среди 64 погибших при пожаре в ТРЦ был 41 ребенок.

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