Попытка нажиться или поддержать?

28 марта 2018 года в России объявлен национальный траур по погибшим в страшном пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Отменены все развлекательные мероприятия и программы, телеканалы и радиостанции изменили сетку вещания, передает "Уралинформбюро".

Вечером пройдут флешмобы, на которые приглашают всех желающих. В соцсетях и мессенджерах распространяются призывы ровно в 18.00 подойти в конкретное место с белыми шарами. Где-то их обещают раздавать бесплатно, где-то нужно приходить со своими.

В частности, в Екатеринбурге сообщения с предложением присоединиться к акции пришли родителям школьников среднего звена. Многие мамы возмущены таким подходом: "Каждый гелевый шар стоит рублей 50. Если бы каждый желающий перечислил эти деньги на фонд для пострадавших, было бы больше пользы..." (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Некоторые уверены, что данная кампания ни что иное, как коммерческий ход, придуманный реализаторами шаров. "Детей не вернуть, а "некоторые" в любом горе видят выгоду..." - рассуждают родители.

Накануне траурные митинги прошли во многих городах России, стихийные мемориалы возникли в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и других муниципалитетах.

Трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" случилась днем 25 марта. В охваченном огнем здании погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок, 69 пострадали. По данным СКР, 67 человек числятся пропавшими без вести, в администрации Кемерово приводят меньшую цифру - 38 человек. Среди основных версий произошедшего - замыкание электропроводки и использование открытого огня.