На один день.

Жители Кемерово, где во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, намерены объявить бойкот торговым центрам. Информация с призывом отказаться 31 марта от похода в торговые центры распространяется по соцсетям и мессенджерам, передает "Уралинформбюро".

Организаторы акции считают, что однодневный протест заставит собственников ТЦ задуматься о ценности человеческой жизни. "Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами, горожанами", - говорится в сообщении.

Авторы поста просят, чтобы собственники торговых центров провели учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и тем самым продемонстрировали свою готовность к возможным ЧП.

Не исключено, что помимо Кемерово к протестной акции присоединятся и жители других городов РФ. Сообщения с призывом к "торговому бойкоту" получили пользователи Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Перми и других городов.

Подробнее о причинах трагедии в Кемерово - в статье "Путин, поезд в огне!".

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел вечером 25 марта. Огонь вспыхнул на 4 этаже торгового центра, где расположена развлекательная зона. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Следственный комитет России по итогам трагедии сообщил о вопиющих нарушениях, которые были допущены при вводе здания в эксплуатацию и в процессе работы ТЦ. В частности, в здании были заблокированы пожарные выходы, двери в один из кинозалов были заперты, а пожарная сигнализация не работала с 19 марта. Также установлено, что охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, которая была исправна.



Фото: скриншот с видео СКР

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Задержаны пять человек. Четверым из них предъявлены обвинения.

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