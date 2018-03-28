Россияне бойкотируют торговые центрыСегодня в 09:17
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На один день.
Жители Кемерово, где во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, намерены объявить бойкот торговым центрам. Информация с призывом отказаться 31 марта от похода в торговые центры распространяется по соцсетям и мессенджерам, передает "Уралинформбюро".
Организаторы акции считают, что однодневный протест заставит собственников ТЦ задуматься о ценности человеческой жизни. "Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами, горожанами", - говорится в сообщении.
Авторы поста просят, чтобы собственники торговых центров провели учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и тем самым продемонстрировали свою готовность к возможным ЧП.
Не исключено, что помимо Кемерово к протестной акции присоединятся и жители других городов РФ. Сообщения с призывом к "торговому бойкоту" получили пользователи Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Перми и других городов.
Подробнее о причинах трагедии в Кемерово - в статье "Путин, поезд в огне!".
Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел вечером 25 марта. Огонь вспыхнул на 4 этаже торгового центра, где расположена развлекательная зона. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Следственный комитет России по итогам трагедии сообщил о вопиющих нарушениях, которые были допущены при вводе здания в эксплуатацию и в процессе работы ТЦ. В частности, в здании были заблокированы пожарные выходы, двери в один из кинозалов были заперты, а пожарная сигнализация не работала с 19 марта. Также установлено, что охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, которая была исправна.
Фото: скриншот с видео СКР
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Задержаны пять человек. Четверым из них предъявлены обвинения.
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Это, конечно, акция, однако, толку от неё будет никакого. Надо бойкотировать (????) МЧС, и прокуратуру (вопрос в том, как это сделать эффективно), которые не выполняют свои обязанности по пож.надзору. Именно они должны были закрыть опасный ТЦ. А торгаши-они вроде как без поняток, им бы лишь бы деньги с людей содрать и им совсем пофиг на технические проблемы, у них другая профессия, так что акции тоже надо проводить с умом.ответить
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