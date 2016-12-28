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"Урал" делает ставку на сибиряков28 декабря 2016 в 15:15

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Пока молчит Широков.

Состав екатеринбургского "Урала" пополнился полузащитником Никитой Глушковым. 22-летний футболист перебрался в уральскую столицу из новосибирской "Сибири", передает "Уралинформбюро".

Н.Глушков начал футбольную карьеру в структуре московского "Динамо". Успел поиграть за рубежом – провел 25 матчей за словенский "Славой", забив 4 мяча. За "Сибирь" новичок "шмелей" сыграл 23 матча, отметившись одним голом.

Это второе приобретение "Урала" нынешней зимой. Причем и в первом случае усиление прибыло в екатеринбургский клуб из Сибири - на днях из красноярского "Енисея" перешел 21-летний полузащитник Александр Ломакин.

Открытым остается вопрос с привлечением в "шмели" экс-капитана сборной России Романа Широкова, заявившего о желании возобновить профессиональную карьеру. С соответствующим предложением на футболиста уже вышел главный тренер "Урала" Александр Тарханов, однако Широков не спешит с ответом.

"Пока конкретики нет. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало", - цитирует наставника "Советский спорт".

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