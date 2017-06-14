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"Урал" нашел замену Заболотному в ЧечнеСегодня в 17:32

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С Кадыровым попрощался вратарь "Ахмата".

Состав екатеринбургского "Урала" пополнил вратарь Ярослав Годзюр. Контракт с 32-летним футболистом был подписан 14 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе клуба.

По всей видимости, Годзюр призван заменить Николая Заболотного. О выставлении последнего на трансфер ФК объявил 26 мая. За день до этого президент "Урала" Григорий Иванов на встрече с журналистами заявил, что "шмелям" требуется более опытный вратарь: "Это не самая проблемная позиция, но хотелось бы, чтобы у нас был более опытный вратарь, который бы не допускал таких ошибок, из-за которых мы в этом сезоне недосчитались много очков".

Годзюр родился на Украине. Первым его профессиональным клубом был "Черногор" из Ивано-Франковска. В чемпионат России футболист впервые приехал в 2006 году - в самарские "Крылья Советов". Затем транзитом через киевское "Динамо" он добрался до грозненского "Терека", ныне именуемого "Ахматом". В столице Чечни украинский вратарь провел 9 сезонов.

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