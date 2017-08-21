Он будет исключительно "медным".

Правительство Свердловской области продает свою долю акций (33,99%) в АО КРК "Уралец" как минимум за 259,3 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро". Соответствующее распоряжение кабмина уже подписано, говорится на сайте Мингосимущества.

Условия приватизации пока не определены - МУГИСО решит этот вопрос до 1 октября. Известно, что 401 844 акции "Уральца" будут проданы на электронном аукционе единым лотом.

Две трети акций Общества в настоящее время время контролирует УГМК-Холдинг, чей глава Андрей Козицын является президентом ХК "Автомобилист". Владельцы хоккейного клуба определяются через пакеты акций КРК "Уралец". По сути Свердловская область выходит из числа совладельцев клуба. С большой уверенностью можно сказать, что по минимальной цене ее акции выкупит УГМК.

Вопрос о продаже акций КРК был "засвечен" в июле на заседании одного из комитетов регионального Заксобрания. "Чтобы сохранить за областью 33%, нам придется где-то искать 330 миллионов рублей на содержание этого объекта. А если область не будет вкладывать деньги в АО "КРК "Уралец", то ее доля акций упадет с 33 до 15%", —пояснил ранее в беседе с "Уралинформбюро" парламентарий Владимир Никитин.

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