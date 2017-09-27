"Екатеринбург Арена" примет первые матчи весной 2018 годаСегодня в 10:55
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Обновление стадиона идет с опережением графика.
Первые матчи на обновленном стадионе "Екатеринбург Арена" пройдут не позже весны 2018 года. Уверенность в этом на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым выразил гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"Степень готовности стадиона достаточно высокая. Уже приближаемся к 90%. Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые, как уже, наверное, заметили горожане, мы вечерами периодически тестируем", - заявил он.
По словам Ходоровского, строительные работы идут с опережением графика, непосредственно игровое поле будет готово к зиме. Поэтому вполне вероятно, что арена будет сдана раньше запланированного срока, предположил гендиректор Синары. "Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым завершенным объектом среди тех стадионов, что строятся непосредственно к чемпионату мира", – добавил он.
Евгений Куйвашев, со своей стороны, отметил, что к теме мундиаля сейчас приковано особое внимание общественности и экспертов самого высокого уровня и статуса. В настоящее время в России, в том числе и в Екатеринбурге, проходит шестой операционный визит представителей Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета "Россия-2018" по подготовке стадионов грядущего чемпионата мира по футболу.
Российский мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге, как ранее сообщало "Уралинформбюро", состоятся 4 встречи группового этапа – по одной в квартетах A, C, H, F. Они пройдут 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года соответственно.
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