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Оклеветавший Россию информатор WADA Родченков арестованСегодня в 11:30

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Заочно.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

По данным "Интерфакса", бывшему спортивному функционеру, ставшему одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле против России, вменяются злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

Григорий Родченков ушел в отставку с поста главы Московской антидопинговой лаборатории в ноябре 2015 года на фоне разгоревшегося допинг-скандала. Позже он перебрался в США, где дал интервью, в котором заявил о существовании в РФ государственной допинговой программы, нацеленной на достижение высоких результатов отечественными спортсменами на международных стартах.

Слова Родченкова были взяты за основу в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, после обнародования которого на российских спортсменов открыли "антидопинговую охоту". В результате возможности выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро лишились вся тяжелоатлетическая и почти вся легкоатлетическая сборные России. Не пустили в Бразилию и отечественных паралимпийцев.

В сентябре 2017 года WADA начало признавать беспочвенность предъявленных России обвинений. По итогам рассмотрения первых 96 персональных дел атлетов, чьи имена прозвучали в докладе комиссии Макларена, 95 спортсменов были оправданы.

Впрочем, эхо скандала настигает Россию до сих пор. Около месяца назад Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета РФ. Участвовать россиянам в Паралимпиаде, которая зимой пройдет в южнокорейском Пхенчхане, разрешили только под нейтральным флагом.

Ранее по теме:
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