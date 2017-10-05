×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уши" Центрального стадиона Екатеринбурга удивили менеджера FIFAСегодня в 18:56

  • Текст

Но вид с них понравился.

Временные трибуны "Екатеринбург Арены", ранее именуемой Центральным стадионом, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит назвал странными.

"Стадион должен обеспечивать потребности города. Временные конструкции устанавливаются, чтобы обеспечить необходимую вместимость. А после чемпионата мира стадион будет вмещать столько, сколько требуется городу. В сети ходили различные статьи и фотографии, и временные сооружения действительно выглядят странно. Но я могу вас уверить, что вид с этих трибун открывается хороший", – цитирует Смита "Р-спорт".

Временные трибуны "Екатеринбург Арены", реконструируемой к ЧМ-2018, действительно вызвали немало нареканий. Главные претензии футбольных болельщиков: отсутствие крыши над местами и удаленность от поля. За внешний вид выступающие за пределы основных конструкций трибуны в народе окрестили "ушами", передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
"Екатеринбург Арена" примет первые матчи весной 2018 года
"Екатеринбург Арена" поменяет цвет перед ЧМ-2018

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×