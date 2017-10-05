Но вид с них понравился.

Временные трибуны "Екатеринбург Арены", ранее именуемой Центральным стадионом, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит назвал странными.

"Стадион должен обеспечивать потребности города. Временные конструкции устанавливаются, чтобы обеспечить необходимую вместимость. А после чемпионата мира стадион будет вмещать столько, сколько требуется городу. В сети ходили различные статьи и фотографии, и временные сооружения действительно выглядят странно. Но я могу вас уверить, что вид с этих трибун открывается хороший", – цитирует Смита "Р-спорт".

Временные трибуны "Екатеринбург Арены", реконструируемой к ЧМ-2018, действительно вызвали немало нареканий. Главные претензии футбольных болельщиков: отсутствие крыши над местами и удаленность от поля. За внешний вид выступающие за пределы основных конструкций трибуны в народе окрестили "ушами", передает "Уралинформбюро".



Ранее по теме:

"Екатеринбург Арена" примет первые матчи весной 2018 года

"Екатеринбург Арена" поменяет цвет перед ЧМ-2018