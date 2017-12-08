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Зимняя Олимпиада останется без России и СШАСегодня в 08:27

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Впервые без первых.

Олимпиада-2018 может пройти без участия сборной США. Власти страны официально не рекомендовали спортсменам отправляться в Пхенчхан. Об этом рассказала пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс, передает ТАСС.

Окончательное решение еще не принято - вопрос находится на межведомственном рассмотрении. Сандерс уточнила, что главным условием участия сборной США станет безопасность, которую ставит под угрозу ситуация на Корейском полуострове.

Сборная России также не примет участие в Играх-2018 из-за допингового скандала, напоминает "Уралинформбюро". Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил побороться за медали главных соревнований четырехлетия только "чистым" российским атлетам. Если они согласятся на эти условия, то будут выступать под нейтральным флагом и именоваться "Олимпийские спортсмены из России". Какое решение примут олимпийцы, станет известно 12 декабря.

Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.

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