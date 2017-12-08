Зимняя Олимпиада останется без России и СШАСегодня в 08:27
- Текст
Впервые без первых.
Олимпиада-2018 может пройти без участия сборной США. Власти страны официально не рекомендовали спортсменам отправляться в Пхенчхан. Об этом рассказала пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс, передает ТАСС.
Окончательное решение еще не принято - вопрос находится на межведомственном рассмотрении. Сандерс уточнила, что главным условием участия сборной США станет безопасность, которую ставит под угрозу ситуация на Корейском полуострове.
Сборная России также не примет участие в Играх-2018 из-за допингового скандала, напоминает "Уралинформбюро". Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил побороться за медали главных соревнований четырехлетия только "чистым" российским атлетам. Если они согласятся на эти условия, то будут выступать под нейтральным флагом и именоваться "Олимпийские спортсмены из России". Какое решение примут олимпийцы, станет известно 12 декабря.
Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.
Ранее по теме:
Решение по бойкоту Олимпиады будет принято 12 декабря
"Сереньким" спортсменам РФ предложат переодеться в нейтральный цвет
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:34
Южный Урал меняет налоги на чистый воздух
На фоне безветрия.Сегодня в 11:34
7-летний южноуралец "заминировал" агентство недвижимости
"Уголовку" заводить не будут.Сегодня в 11:31
Олимпиада без скандала, что свадьба без драки
Убедитесь сами.Сегодня в 11:09
Вагончик тронется: по улице Татищева поедут долгожданные трамваи
С 11 декабря.Сегодня в 11:01
Знакомый дяди дважды изнасиловал девочку
В гостиничном номере.Сегодня в 10:53
Снегопад в Магнитогорске привел к лобовому ДТП
Трое пострадавших.Сегодня в 10:52
Ущерб от действий коррупционеров в России составил почти 150 миллиардов
За последние 2 года.Сегодня в 10:50
"Жилище" накопило в Нижневартовске многомиллионный долг за электричество
И "подставило" УК и потребителей.Сегодня в 10:46
Южноуралец на Lada насмерть сбил женщину на трассе
Она перебегала в неположенном месте.Сегодня в 10:40
Снегоходчики Ямала открыли новый сезон
Небольшой морозец только бодрил.Сегодня в 10:26
В Красноярске восьмиклассница скончалась после драки
Ее избила одноклассница.Сегодня в 10:26
Роналду сравнялся с Месси по количеству "Золотых мячей"
Португалец вновь признан лучшим в мире.Сегодня в 10:10
Три кошмара екатеринбургских газовиков
Беспечность, "самоделкины" и мошенники.Сегодня в 10:10
Зимняя резина в Екатеринбурге подорожала на 9%
За год.Сегодня в 10:03
Пермячка табуретом проломила череп знакомому
Ее задержали.
Главные новости
- Сегодня в 11:31Олимпиада без скандала, что свадьба без драки
- Сегодня в 11:09Вагончик тронется: по улице Татищева поедут долгожданные трамваи
- Сегодня в 10:52Ущерб от действий коррупционеров в России составил почти 150 миллиардов
- Сегодня в 09:23Автомобилистов оставят без липовых ТО
- 07 декабря в 20:26"Ремонтный список" дорог Екатеринбурга может вырасти
Аналитика
Южный Урал меняет налоги на чистый воздух
На фоне безветрия.
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.