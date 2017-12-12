Решение принято.

Большинство российских спортсменов выразили желание участвовать в Играх-2018. Об этом сообщается в официальном Twitter Олимпийского комитета России (ОКР), передает "Уралинформбюро".

"Подготовлено два обращения: для Олимпийского собрания (с учетом позиции спортсменов) и для МОК (с просьбой пересмотреть решение о пожизненном отстранении некоторых атлетов)", - отметила глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

Заседание комиссии спортсменов ОКР, на котором было рассмотрено решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об участии в главных стартах четырехлетия "Олимпийских спортсменов из России" под нейтральным флагом, состоялось 11 декабря.

Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.

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