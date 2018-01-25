На стадионах и в фан-зонах.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года ограничения на продажу пива вводиться не будут. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Так будет не только на стадионах, но и в фан-зонах", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Впрочем, не исключено, что на прилавках окажется пиво только одной марки – Bud, производитель которого является спонсором ЧМ-2018 в России.

Тема продажи "пенного" на стадионах мундиаля поднималась неоднократно. Так, весной 2017 года уральский ресторатор Андрей Семенов заявил о том, что не только пиво, но и другой алкоголь может исчезнуть в дни проведения чемпионата во всем Екатеринбурге. Официального подтверждения его сообщение не нашло. Позднее прошла информация о том, что посетители игр смогут покупать на стадионах пиво по "паспорту болельщика", который будет подтверждать их возраст, передает "Уралинформбюро".

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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