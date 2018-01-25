Болельщикам разрешили пить пиво на матчах ЧМ-201824 января в 17:54
- Текст
На стадионах и в фан-зонах.
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года ограничения на продажу пива вводиться не будут. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Так будет не только на стадионах, но и в фан-зонах", - цитирует чиновника "Интерфакс".
Впрочем, не исключено, что на прилавках окажется пиво только одной марки – Bud, производитель которого является спонсором ЧМ-2018 в России.
Тема продажи "пенного" на стадионах мундиаля поднималась неоднократно. Так, весной 2017 года уральский ресторатор Андрей Семенов заявил о том, что не только пиво, но и другой алкоголь может исчезнуть в дни проведения чемпионата во всем Екатеринбурге. Официального подтверждения его сообщение не нашло. Позднее прошла информация о том, что посетители игр смогут покупать на стадионах пиво по "паспорту болельщика", который будет подтверждать их возраст, передает "Уралинформбюро".
Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
Ранее по теме:
Фальшивый билет на ЧМ-2018 обойдется в 1,5 миллиона рублей
Жильцам домов у "Екатеринбург Арены" дали срок до марта
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 января в 20:04
Почти 5000 свердловских сирот получили жилье
С 2010 года.24 января в 19:58
"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
Благоустройство - не чета екатеринбургскому.24 января в 19:42
В столице Урала устроили стрельбу начальники райотделов
Со всей Свердловской области.24 января в 19:19
В Екатеринбурге ограбили банк
На одной из центральных улиц.24 января в 19:08
Россиянам разрешили болеть под триколором в Пхенчхане
До получения официального ответа МОК.24 января в 19:01
Новый конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД: кто виноват в плохой очистке улиц
От снега.24 января в 18:43
Солдат-срочник сгорел в палатке во время учений
Не сумев выбраться из спального мешка.24 января в 18:13
Свердловчанам пересчитают налог на имущество
Запасайтесь валидолом.24 января в 18:01
Облсуд отправит Цыбко к врачам из-за опухоли
Для прохождения медосвидетельствования.24 января в 17:54
Болельщикам разрешили пить пиво на матчах ЧМ-2018
На стадионах и в фан-зонах.24 января в 17:46
В Прикамье рецидивист зарезал племянника
Его арестовали.24 января в 17:35
Первоклассный коллапс ждет Екатеринбург через неделю
В ночь на 1 февраля.24 января в 17:30
УК из Екатеринбурга обвинила "Т Плюс" в плохой подготовке к зиме
Количество аварий бьет рекорды.24 января в 17:24
В России появится документ о смене пола
Минюст утвердил форму справки.24 января в 17:19
Челябинский педофил-маньяк сел на 16 лет
Его частично оправдали.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- 24 января в 19:58"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
- 24 января в 19:19В Екатеринбурге ограбили банк
- 24 января в 17:35Первоклассный коллапс ждет Екатеринбург через неделю
- 24 января в 17:19Челябинский педофил-маньяк сел на 16 лет
- 24 января в 16:33Экс-депутат Нафик Фамиев "прибрал к рукам" свердловский мусор
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.