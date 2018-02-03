В Москву и Санкт-Петербург уже наведались.

Комиссия Международной федерации футбола (FIFA) наведается в уральскую столицу в конце марта с финальной комплексной проверкой готовности "Екатеринбург Арены" и самого города к мундиалю. Оценивать объекты, в частности, будут директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит и председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Первая часть финальной проверки уже прошла в Москве и Санкт-Петербурге. Претензий к стадионам "Санкт-Петербург", "Лужники" и "Открытие Арена" у экспертов не оказалось.

Вторая часть состоится в начале марта. Ревизоров будут принимать Сочи, Казань и Ростов-на-Дону. А в конце марта проверяющие посетят Волгоград, Саранск, Самару, Калининград, Екатеринбург и Нижний Новгород, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.



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