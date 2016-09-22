Уверены уфологи.

Специалисты NASA обнародовали очередной шокирующий снимок с Марса. Запечатленный на нем "воин" якобы охотится на ровер Curiosity, чтобы его захватить или уничтожить. Ролик об этой интересной находке размещен на YouTube.

Некое вооруженное существо в скафандре на первый взгляд кажется деревянной статуэткой, однако эксперты уверены, что оно живое.

Скептики же считают, что на снимке изображен обычный камень. А вот чем он кажется, зависит от впечатлительности разглядывающего фотографию, передает "Уралинформбюро".