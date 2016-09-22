Марсианский воин открыл охоту на Curiosity16 января в 14:45
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Уверены уфологи.
Специалисты NASA обнародовали очередной шокирующий снимок с Марса. Запечатленный на нем "воин" якобы охотится на ровер Curiosity, чтобы его захватить или уничтожить. Ролик об этой интересной находке размещен на YouTube.
Некое вооруженное существо в скафандре на первый взгляд кажется деревянной статуэткой, однако эксперты уверены, что оно живое.
Скептики же считают, что на снимке изображен обычный камень. А вот чем он кажется, зависит от впечатлительности разглядывающего фотографию, передает "Уралинформбюро".
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