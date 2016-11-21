Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Наверное, президент России почувствовал, что еще чуть-чуть - и страну превратят в зловонный свинарник. При лоббизме министра Ткачева и попустительстве надзорных органов ушлые бизнесмены понастроят свиноводческих комплексов, заработают на поросятах, а электорат задохнется от навозных испарений.

1 февраля глава государства поручил премьеру Дмитрию Медведеву в срок до 1 июня 2017 года обеспечить внесение в федеральное законодательство изменений, предусматривающих усиление административной ответственности за нарушение требований законодательства об экологической экспертизе и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства. А Генеральной прокуратуре предстоит систематически проверять исполнение законодательства об экологической экспертизе в животноводстве.

И тут мы должны облегченно вздохнуть – свинству по отношению к россиянам дадут бой!

"Уралинформбюро" с осени 2016 года ведет борьбу со строительством свинокомплекса на 250 тысяч голов на территории Серовского городского округа (Свердловская область). Наша позиция предельно проста – челябинский олигарх Александр Аристов и его напарник Юрий Антипин получили разрешение на строительство мегафермы без проведения экологической экспертизы. А между тем после запуска объекта под флагом мясной империи "Ариант" Серов получит "взрыв мозга" - хрюшки будут ежесуточно выдавать около 80 железнодорожных цистерн экскрементов.

Серовская перспектива – это не журналистский вымысел. У себя дома "Ариант" уже завалил поля возле поселка Красносельского смесью свиного навоза и феррохромовых шлаков с Челябинского электрометаллургического комбината. Под угрозой находится Южноуральское водохранилище, расположенное на границе с Увельским районом, - питьевой источник Южноуральска с населением около 40 тысяч человек. Прошлым летом в городе был введен чрезвычайный режим – санврачи запретили использовать водопроводную воду. Официальной причиной отравления пруда было названо цветение водорослей, однако власти и надзорные органы предпочли не распутывать причинно-следственную цепочку дальше.

Аристову стало тесно в Челябинской области – он пошел в Серов, где расположен принадлежащий ему Серовский завод ферросплавов, и в Кузбасс – там его "Кузнецкие ферросплавы". Таким, как он, продовольственное эмбарго как раз – топор в руку. Руби бабло, покуда Европа супротив России.

Вот федеральный агроминистр Ткачев летом прошлого года заявил: "Чтобы повысить конкурентоспособность и снизить себестоимость нашей животноводческой продукции, целесообразно исключить животноводческие комплексы по выращиванию свиней и птицы, а также перерабатывающие предприятия, из первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду". Добавив при этом, что к первой категории отнесены практически все предприятия металлургической, химической промышленности, добычи и переработки руд, нефти, газа и угля. "Мы считаем, что не настолько мы сегодня загрязняем экологию, чтобы так жёстко к нам относиться", - взывал к жалости Кремля чиновник.

Судя по всему, Владимир Путин ответил на просьбу Ткачева. И за это надо сказать спасибо президенту!

Бой со свинокомплексами, не утруждающими себя переработкой ядовитых отходов производства III-IV класса опасности, развернулся во многих регионах России. Свердловская область к ним, увы, не относится.

6 февраля 2017 года 14-й арбитражный апелляционный суд (Вологда) оставил в силе решение Псковского арбитражного суда, связанного со строительством свинокомплекса на 2500 свиноматок в Великолукском районе. ООО "ВСГЦ" запрещена стройка без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации. Судейскую позицию целиком разделяет прокуратура Псковской области. В распоряжении "Уралинформбюро" есть прокурорский документ соответствующего содержания.

В июле прошлого года свое выездное заседание провел в Тверской области Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В том числе он разбирался в ситуации вокруг свиноводческого комплекса на 270 тысяч голов. Его в Бежецком районе построило ООО "Коралл".

Процитируем один из самых главных выводов: "Совет считает, что проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе". Это – вердикт президентского Совета, который в обязательном порядке лег на стол Владимира Путина.

Расчет экспертов - на каждые 100 граммов привеса живой массы образуется 1 килограмм свиного навоза и расходуется не менее 3 литров воды. Таким образом, производство каждой тонны свиного мяса сопряжено с производством не менее 40 тонн жидких отходов, подлежащих безопасному хранению и переработке. Только кто их так будет хранить?

В Польше в последние годы законодательно запретили новое строительство свиноферм по датской технологии и последовательно закрывают уже имеющиеся комплексы. То же самое происходит по всей Европе, учитывая жесткие экологические стандарты Евросоюза. А в России олигарх Аристов сейчас строит два мегасвинокомплекса!

Что ответили "Уралинформбюро" в Серовской городской прокуратуре, куда был спущен наш запрос на имя заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева? "Оснований для отмены разрешения на строительство "СВК №4 на 1990 голов. Товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс", выданного администрацией Серовского городского округа 13.09.2016 АО "Серовский завод ферросплавов", установленных в п.21.1 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, не имеется".

А что мы, собственно, спрашивали – возможна ли была выдача данного разрешения без государственной экологической экспертизы? То есть прокурорский ответ – да.

Власти и прокуратура Серова, как щитом, прикрываются тем, что в марте 2016 года были проведены общественные слушания по поводу строительства свинокомплекса. Участники единогласно проголосовали за. И никакая экологическая экспертиза чиновникам и свиноводам после этого не нужна. Мол, читайте Градостроительный кодекс!

Получается, порядок один, без разницы, будь это строительство стадиона, школы, свинокомплекса – общественность одобрила, и запускай стройтехнику на площадку. Этим и воспользовались владельцы "Арианта", пообещав создать 2 500 новых рабочих мест. Кстати, тем, кто собрался работать на олигарха, сообщим, что у работников свинокомплексов регулярно фиксируются отравления метаном и аммиачным газом, без которых хрюшки немыслимы.

"Крупные свинокомплексы – опасные объекты, необходима государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) их проектной документации. Суть экспертизы - превентивная оценка и прогноз последствий для окружающей среды, а это - поле деятельности специалистов. Одними общественными слушаниями тут не обойдешься – люди не вникают в суть проблемы, да и не заинтересованы возмущаться. Ведь речь идет, как правило, о создании рабочих мест в небольших населенных пунктах, где безработица зашкаливает. Отличная среда для манипуляций: соглашайтесь, а то с голоду помрете", – заявил "Уралинформбюро" член Общественной палаты Свердловской области, глава общественной экологической организации "Экоправо" Андрей Волегов.

Увы, общественность на севере Свердловской области не готова бороться за свое экологическое благополучие. Возможно, безденежье и без того отвратительная ситуация с выбросами металлургических заводов отбили протестное мышление. Это из Тверской и Псковской губерний писали челобитные Владимиру Путину, и не зря.

Но сейчас вопрос не к обывателям, а к надзорным органам – как может прокуратура в разных субъектах Российской Федерации иметь противоположную точку зрения, глядя на один и тот же свиной навоз? Он или опасен для экологии, или нет!

Коль скоро президент дал поручение Генпрокуратуре РФ проверять исполнение законодательства об экологической экспертизе в животноводстве, мы вновь просим заместителя Генпрокурора Юрия Пономарева пристально взглянуть на ситуацию со строительством свинокомплекса в Серове как раз под этим углом.

Надежда ПРАВДИНА, Вадим ДЫНИН

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