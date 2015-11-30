Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

По прогнозам, в мае 2017 года окрестности Серова огласит бодрое хрюканье - на свинокомплекс челябинского агрохолдинга "Ариант" прибудет первая партия "постояльцев" из Канады. А пока трещат морозы, самое время вспомнить о чудесах, которыми сопровождается строительство мегафермы.

Инвестпроект с душком

В 2015 году челябинские миллиардеры Александр Аристов и Юрий Антипин прикупили Серовский завод ферросплавов, а по соседству с ним задумали построить свинокомплекс. У властей Свердловской области они не просили ни копейки – все 12 миллиардов рублей инвестиций обещали выложить из своего кармана. Мэрия Серова во главе с Еленой Бердниковой воодушевилась: городская экономика еле дышит, а тут рабочие места и восемь муниципальных бюджетов на блюдечке!

Стройку лоббировал тогдашний премьер региона Денис Паслер. В марте 2016 года как по маслу прошли общественные слушания, в сентябре губернатор Евгений Куйвашев перерезал красную ленточку на стройплощадке. Мингосимущество выделило свиноводам 177 гектаров земли.

Предприятие рассчитано на 250 тысяч голов свиней, у него будет собственный элеватор для хранения зерна, комбикормовый завод, убойный цех, завод по переработке биоотходов. Ежегодно "Ариант" планирует выпускать в Серове 45 тысяч тонн мяса, 500 тысяч тонн колбасы и мясопродуктов, завоевывая рынки на севере УрФО.

Увлекшись разговорами о тоннах колбасы и миллиардных инвестициях, чиновники с бизнесменами, как выясняется, экологическую сторону проекта… не обсуждали. Между тем на гигантских свинокомплексах происходит обезвреживание и хранение отходов третьего класса опасности – токсичного навоза. В случае с Серовом это десятки железнодорожных цистерн экскрементов ежесуточно. А значит, застройщик должен иметь заключение государственной экологической экспертизы и госэкспертизы федерального уровня, проект утвержденной санитарно-защитной зоны. Без них выдача разрешения на стройку неправомерна, гласит закон.

Во что рискуют превратиться поля и реки вокруг Серова, можно судить по опыту других регионов России, в частности, Челябинской области, где потоками навозной жижи заливают сотни гектаров пашни. "Уралинформбюро" об этом уже рассказывало ранее.

"Начальник местного отдела Роспотребнадзора Елена Серегина ужаснулась, когда узнала о канадской технологии утилизации отходов "Арианта". Этот метод применим при температуре не ниже минус 25 градусов. Если на улице холоднее, весь цикл останавливается, и его уже не возобновить. А в Серове 35-градусные морозы – обычное дело", - рассказывает общественник Сергей Гудзь.

"Навозную" тему между тем замяли, будто ее не существует вовсе, говорит депутат гордумы Александр Столбов. Пресс-служба "Арианта" отказалась отвечать на соответствующий запрос "Уралинформбюро", равно как и Серовский завод ферросплавов.

Пока не клюнет жареный петух

Так что власти Свердловской области? Коль скоро они продвигали проект, то должны держать руку на пульсе. Вот какой диалог состоялся у корреспондента "Уралинформбюро" с Сергеем Никоновым, главой комитета областного Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды:

- Лично вы проект строительства свинокомплекса видели? Вам его представляли?

- Скажем так, наверное, у нас не было его детального. Потому что это органы исполнительной власти контролируют вопросы при принятии таких инвестиционных проектов. В составе нашего комитета есть всегда представитель межведомственной комиссии. Как правило, это - Трескова Елена Анатольевна. На такой комиссии, конечно, обсуждается, и там более глубокое, предметное идет изучение.

Елена Трескова, член вышеуказанного комитета:

"В Серове? Нет, я не занималась этим вопросом. Это вам лучше позвонить в министерство сельского хозяйства. Я комплексом в Серове точно не занималась".

Начальник отдела животноводства и предприятий пригородной зоны Министерства сельского хозяйства Свердловской области Михаил Севастьянов: "В соответствии со всей технологией современной навоз будет вылеживаться, перегорать. Если хотите, у меня рекламный буклет есть. У них поля, на которые будет вноситься навоз, и там будут выращивать кормовые культуры – не для свиней, а для соседних хозяйств".

Более внятный ответ Минсельхоз прислал "Уралинформбюро" лишь после напоминания об ответственности за нарушение закона о СМИ. Информацию чиновники стребовали с застройщика – Серовского завода ферросплавов.

Завод утверждает, что объекты свиноводческого комплекса, строящиеся на территории Серовского городского округа, не подпадают … под действие федерального закона "Об экологической экспертизе". Это с поголовьем-то в 250 тысяч хрюшек?!

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" государственной экологической экспертизе федерального уровня подлежит проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности. Для справки: свежий свиной навоз относится к третьему классу, перепревший – к четвертому. При выходе на полную мощность серовский свинокомплекс будет производить порядка 5 тысяч тонн жидких навозных стоков в сутки.

Пришлось "Уралинформбюро" обратиться в Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО с просьбой провести проверку новостройки. К Новому году, а точнее к 29 декабря, прокуратура Серова, которой переслали наш запрос, обещает уведомить агентство о результатах проверки проекта строительства свинофермы "Арианта". Успеют ли надзиратели ответить до первого "ку-ка-ре-ку"?

Надежда ПРАВДИНА