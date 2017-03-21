Свинокомплекс в Серове проверяет Генпрокуратура Сегодня в 13:59
- Текст
Подключили губернатора Куйвашева.
Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО по следам публикаций "Уралинформбюро" проводит проверку строящегося свинокомплекса в Серове. На сайте ведомства размещено обращение замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры по недопущению нарушений закона.
"Согласно опубликованным данным, у застройщика (АО "Серовский завод ферросплавов" – прим. редакции) отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства, что входит в противоречие с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
Вместе с тем, о наличии комплекса нерешенных проблем, связанных с накоплением, обеззараживанием и размещением отходов, образуемых в процессе функционирования подобного производства, сообщено Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу", - говорится в документе.
"Учитывая изложенные обстоятельства, а также принимая во внимание, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2017 №7 текущий год объявлен Годом экологии, убедительно прошу Вас принять в рамках установленной компетенции необходимые меры, направленные на неукоснительное соблюдение требований федерального законодательства и недопущение возможных прав граждан в сфере обеспечения экологической безопасности", - резюмирует Юрий Пономарев.
Уралинформбюро" с осени 2016 года наблюдает за реализацией проекта свинокомплекса на 250 тысяч голов на территории Серовского городского округа. Есть основания полагать, что челябинские олигархи Александр Аристов и Юрий Антипин получили разрешение на строительство мегафермы без проведения экологической экспертизы. А между тем после запуска объект под флагом мясной империи "Ариант" будет ежесуточно выдавать около 80 железнодорожных цистерн экскрементов.
Ранее в Серовской городской прокуратуре, куда поступил запрос "Уралинформбюро" на имя заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева, не нашли оснований для отмены разрешения на строительство, выданного администрацией Серова.
Ситуация изменилась после того, как "Уралинформбюро" представило в Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО прецедентные судебные решения из других регионов, отменяющие выдачу разрешений на строительство свинокомплексов без экологической экспертизы. Кроме того, агентством был направлен запрос с просьбой о проверке серовского объекта в Департамент Росприроднадзора по УрФО. 1 марта 2017 года от него был получен ответ о передаче "информации о предполагаемом нарушении законодательства" в Генпрокуратуру.
Следует отметить, что обращение к губернатору Свердловской области появилось на сайте Управления Генпрокуратуры в УрФО накануне визита в Екатеринбург Юрия Чайки.
Ранее по теме:
Свинья общественного согласия
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:59
"АвтоВАЗ" бесплатно отремонтирует 107 тысяч Lada
Из-за недочета в системе топливоподачи.Сегодня в 15:56
"Евросеть" поделят по-братски
К концу года.Сегодня в 15:51
Свердловчанину грозит колония за хоумвидео с подругой
Интимного содержания.Сегодня в 15:48
Сотрудники Ханты-Мансийского банка продемонстрировали меткость
В турнире по пулевой стрельбе.Сегодня в 15:41
Мэр Новоуральска переедет на янтарный берег России
На пост вице-губернатора Калининградской области.Сегодня в 15:39
Тагильчан оставят на растерзание 9 тысяч бродячих псов
Отловят лишь десятую часть опасных стай.Сегодня в 15:20
Бандераса экстренно госпитализировали с болью в груди
Во второй раз.Сегодня в 15:14
Ямалец сел на 14 лет за надругательство над 6-летним мальчиком
Он заманил ребенка чипсами.Сегодня в 15:09
Свердловские единороссы не дали снизить муниципальный фильтр
Оппозиционеры не уговорили ЕР на интригу.Сегодня в 14:53
В Перми на машины рухнул фонарный столб
Перегородив дорогу.Сегодня в 14:27
Югорчанин избил незнакомку и надругался над ней
Дело дошло до суда.Сегодня в 14:17
На Южном Урале ищут пропавшего по дороге в больницу юношу
Уже третью неделю.Сегодня в 13:59
Свинокомплекс в Серове проверяет Генпрокуратура
Подключили губернатора Куйвашева.Сегодня в 13:53
Алла Пугачева готовится к свадьбе
Внука Никиты Преснякова.Сегодня в 13:38
ОАЭ заманили к себе в 2,5 раза больше екатеринбуржцев
Чем год назад.
Ещё в сюжете «Cвинское дело олигарха Аристова»
Главные новости
- Сегодня в 15:41Мэр Новоуральска переедет на янтарный берег России
- Сегодня в 15:09Свердловские единороссы не дали снизить муниципальный фильтр
- Сегодня в 13:59Свинокомплекс в Серове проверяет Генпрокуратура
- Сегодня в 12:59Покалеченный в Екатеринбурге судебный пристав скончался
- Сегодня в 12:08Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега
Аналитика
Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега
Минэкологии в ус не дует.
Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"
Почем нынче малые партии?
Разговор в палате с министром
Об экологии Среднего Урала.