Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

У каждой реки есть исток и устье. Всему есть начало и конец. У самой крупной российской реки Волги исток – ключ на Валдае, а устье в Астраханской области.

Большая река Волга – большие проблемы. В первую очередь экологические, решение которых требует больших средств. Федеральные власти оценивают их в 34 с лишним миллиарда рублей. В эту сумму входит и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба.

У нашей истории про экологию и круговорот миллиардов в бассейне Волги тоже есть исток. Достаточно неожиданный.

В июле 2017 года "Новая газета" опубликовала статью Елены Масюк "Как уничтожали ОНК" о процедуре формирования Общественных наблюдательных комиссий, призванных контролировать соблюдение прав человека за решеткой. Известная журналистка раскрыла результаты голосования членов Совета Общественной палаты РФ в 2016 году, "заваливших" ряд достойных кандидатов-правозащитников в ОНК.

Масюк, в смелости и героизме которой после войны в Чечне многие не сомневаются, дала краткую характеристику членам Общественной палаты, устроившим "отлуп" правозащитникам. В частности, она сообщила, что председатель Комиссии по развитию реального сектора экономики в прошлом созыве ОП Сергей Григорьев, заявляющий о своей ученой степени доктора наук, не предоставил докторскую диссертацию и ее автореферат в Российскую государственную библиотеку, что прямо нарушает федеральный закон и дает основание полагать, что Григорьев – доктор "липовых" наук.

В списке Масюк есть председатель еще одной комиссии Палаты. Сергей Чернин возглавлял комиссию по экологии и охране окружающей среды. В состав нынешней ОП "сборки 2017" он не попал, как и Григорьев. Их роднит не только вылет из Общественной палаты - Чернин также доктор технических наук.

Ради интереса, благо закон "О СМИ" это позволяет, "Уралинформбюро" обратилось с запросом в Российскую государственную библиотеку о докторской диссертации Чернина. Каково же было наше удивление, когда в редакцию пришел ответ, что ни экземпляра диссертации, ни ее автореферат Сергей Яковлевич Чернин в РГБ не предоставлял!

С этого момента бизнесмен Чернин стал для нас важной интересной персоной (ВИП). Погуглите Интернет, посмотрите его Facebook. То Чернин выступает на совещании с участием президента РФ, то получает почетную грамоту из рук Генпрокурора, то награждается медалью министром энергетики России.

В веренице анкет на награды, допуски и пропуски Сергей Чернин указывает, что он –доктор наук. Но этому "Уралинформбюро" пока не нашло юридически чистых доказательств. Быть может, его диссертация глубоко засекречена и хранится где-то в архивах Лубянки? Мы закатали рукава и начали расследование докторского прошлого и настоящего Чернина, которое в итоге привело нас на Волгу.

Общество Михаила Ковальчука

А чем, собственно, Чернин отличился перед обществом, чтобы попасть в Общественную палату в 2014 году? Берем открытую информацию с сайта ОП. Он был выдвинут в ее состав Общероссийской общественной организацией "Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова", в которой значится вице-президентом. Направление деятельности организации - сфера услуг и потребительский рынок. То есть никакого намека на оборонный комплекс и военную тайну!

С 2013 года Чернин пропагандирует внедрение в России технологии прямоточного ферментирования при производстве биогаза. Для непосвященных – это в первую очередь переработка навоза. И так называемый доктор наук, по его собственному утверждению, начал заниматься ей совершенно случайно в 2009 году.

Тогда прежний мэр Москвы Юрий Лужков построил в Калужской области рядом со своей дачей "Московско-Медынское агропромышленное предприятие". На организацию производство мяса и молока потратили из столичного бюджета невероятное бабло. И кому-то в голову, скорее всего в лужковскую, пришла идея пустить коровий навоз на производство электроэнергии, чтобы "Мосмедыньагропрому" сам Чубайс был не страшен.

У Лужкова есть сын Михаил. Военный химик в своем первом образовании. С 2004 года Михаил Юрьевич стал председателем Совета директоров корпорации "ГазЭнергоСтрой". Президент - Сергей Чернин, который в 2003 году единолично ее учредил с капиталом в 10 тысяч рублей.

В личном портфолио Чернина и в презентациях "ГазЭнергоСтроя" входящее в корпорацию ООО "БиоГазЭнергоСтрой" (строило энергообъект для аграриев) позиционируется пионером биогазовой отрасли в России. Вот только не всегда "пионер всем ребятам пример.

Открывали станцию с помпой - тут и Лужков, и аграрный министр Скрынник. Все теперь в отставке... (фото "БиоГазЭнергоСтрой")

Лучше других объект в Калужской области описал сам Юрий Лужков. Он рассказал, что его жена Елена Батурина заплатила полмиллиона долларов за немецкое оборудование, включающее два ферментера и громадный накопитель. А сейчас установка Чернина работает на переработке навоза в жидкое удобрение. При этом производит электричество исключительно для самой себя. Ни о каком деревенском вызове энергосистеме России речи не было и нет. Привезли из Европы чужую "зеленую" технологию, смонтировали, выдали за свою и сдулись.

Но Сергей Чернин предпочитает об этом умалчивать. Знамя биотехнологий он несет с гордо поднятым рейтингом. Пять лет назад (тогда наш герой еще не был в Общественной палате) по СМИ разлетелась информация о том, что "БиоГазэнергоСтрой" построит под Саранском (столица Мордовии) биогазовую электростанцию мощностью 4,4МВт. Чернин обещал, что это будет самый крупный проект в сфере российской биоэнергетики, гарантируя привлечь зарубежное финансирование (речь шла о Landesbank Berlin).

Навозную электростанцию должны были сдать в 2014 году. Мы позвонили в администрацию Ромодановского района Мордовии с вопросом – построил им Чернин станцию? Нет, и даже не начинал!

Вот это да! А куда делась заявленная кредитная линия немецкого банка в 750 миллионов евро? Интересная деталь – первоначально учредителем "БиоГаза" был лично Чернин. А теперь - "Био Энд Газ Пауэр Солюшнс" (Великобритания, но скорее офшор Британские Виргинские острова). К чему такая перемена?

По факту мы не нашли реально действующие биоэнергетические проекты, рекламируемые Сергеем Черниным в качестве своей визитки. Это – чернинские "лампочки" в потемкинских деревнях.

И в 2014 году об этом должны были знать на Лубянке и в Кремле. А где еще определяется если не состав всей Общественной палаты РФ, то список председателей ее комиссий?

А Генпрокурор проверял докторскую диссертацию Чернина? (фото из Facebook СЯЧ)

Как же подозрительный доктор технических наук, не способный осчастливить навозом хотя бы одну деревню России, проходит в Общественную палату, где толкотня у дверей чуть ли не круче, чем в Госдуму, и становится главой ее комиссии по экологии? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в персоне, возглавляющей Наблюдательный совет "Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова". Это – Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Кто такие братья Ковальчуки в близком круге Владимира Путина объяснять не стоит.

Ноль на выходе

Грешным делом "Уралинформбюро" решило углубиться в научную биографию Сергея Чернина до основания, то есть до его вузовского образования. Нас смутила чехарда в датах. По одним Интернет-источникам он закончил Московский физико-технический институт в 1994 году, по другим – в 1995-м.

Удивительно, но в Facebook нашего героя не видно друзей из МФТИ. И никакой его связи с этим прославленным вузом в Интернете, кроме собственных заявлений Чернина, не прослеживается. Бизнесмен кичится наградами и должностями, а вот о своем высшем образовании заявляет крайне скромно – "МФТИ, инженер-физик".

Пресс-служба МФТИ любезно сообщила агентству, что Чернин – выпускник факультета проблем физики и энергетики 1994 года. Мы поискали его однокурсников. По их словам, на курсе училось человек сто, кто-то уходил, кто-то появлялся новый. Это ж физики, броуновское движение! Может и учился такой Чернин, но конкретно его никто не вспомнил.

Проблемы с энергетикой у нашего героя на каждом шагу, стоит только покопаться. Например, в 2007 году СМИ засветили проект строительства газотурбинной электростанции "Огородный проезд – Новомосковская" в районе Останкино. Ее проектная мощность – 600 МВт, стоимость порядка 800 миллионов евро.

В 2004 году Чернин (74,9%) вместе с Департаментом имущества Москвы (25,1%) учредили ОАО "Корпорация "ГЭС". Вот как тут не вспомнить про сына Лужкова?! Первоначально компанию назначили координатором по реализации этого проекта, а затем и вовсе поручили управлять им.

Дата запуска станции плавно переносилась с года на год. Можете сегодня съездить в район Останкинского кладбища и поискать хотя бы кирпичик этой станции. Ноль мощности на выходе.

Фото из Facebook СЯЧ

Не так давно Чернину была вручена медаль "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" I-й степени. В списке награжденных Минэнерго РФ также значатся известные нефтяные "генералы" Вагит Аликперов ("ЛУКОЙЛ") и Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз"). Интересно, какие основания были у министра Новака для столь высокой оценки Чернина?

Издалека долго заражена Волга

Навозные прожекты остались для Сергея Чернина в прошлом. Сайт "Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова" тоже умер, поздравив своих читателей с Новым 2017 годом. Теперь для нашего передовика-энергетика открылись горизонты химии. В ней он, исходя из декларируемого вузовского образования, не специалист. Но зато какие деньжища нашлись в "захимиченной" Нижегородской области! На них можно академиком стать.

Там, где Волга сливается с Окой, буквально проклятое место с говорящим названием "Черная дыра". Это самый грязный водоем в мире, занесенный в книгу рекордов Гиннеса. Карстовое озеро на окраине города Дзержинска с советских времен наполняли стоки химических заводов оборонного значения. По предварительным оценкам, их там 70 тысяч кубометров.

Официально "Черная дыра" именуется накопителем промышленных отходов, а еще в тех краях есть шламосборник "Белое море" и полигон твердых коммунальных отходов "Игумново" - один из крупнейших в Европе. С этим химическим "букетом" Дзержинск никак не может расстаться.

Фото с сайта 1dzer.ru

Несколько лет назад была неудачная попытка ликвидации, завершившаяся уголовными приговорами и несколькими арбитражными процессами. Подробнее об этом мы расскажем в нашей следующей статье. А пока что обратим внимание читателей на удивительные детали контракта, заключенного с ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии".

"Уралинформбюро" имеет опыт расследования сомнительных миллиардных госконтрактов. Например, в 2017 году наше агентство заявлением в ФАС остановило бравую поступь дорожных монстров в Екатеринбурге. Но им и не снились шоколадные условия, созданные для компании Чернина на волжских просторах.

В апреле 2016 года из-под пера Дмитрия Медведева вышло распоряжение правительства о выборе ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" единственным подрядчиком закупаемых властями Нижегородской области работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба ("Черная дыра", "Белое море", "Игумново"). Этому документу предшествовали рекомендации выбрать именно эту компанию… от комиссии Общественной палаты по экологии. То есть общественник Чернин откровенно лоббировал интересы Чернина-бизнесмена.

Сергей Чернин вышел на простор речной волны... (фото из Facebook СЯЧ)

Опыта выполнения госконтрактов у компании Чернина прежде не было. Как, собственно, и проверенной на практике технологии ликвидации особо опасных химических отходов. На все это чиновники закрыли глаза.

В июле 2016 года ГБУ Нижегородской области "Экология региона" заключило контракт с "ГЭС – Экотехнологии". В извещении о закупке значится сумма в 142,6 миллиона рублей. А в контракте она чудесным образом превращается…в 4 миллиарда 108 миллионов рублей! В реестре же контрактов значится третья сумма – 880,9 миллиона рублей. Пусть казначейство попробует определить – какая из этих бюджетных цифр является реальной!

По одним сведениям подрядчик получит оплату за свою работу лишь в 2020 году - 880,9 миллиона рублей. А в контракте прописано, что компании Чернина полагается аванс в 1 миллиард 232 миллиона рублей.

В открытом доступе, в частности на сайте госзакупок, информации о движении финансовых средств по контракту нет. Хотя по всем правилам она должна быть.

В распоряжении "Уралинформбюро" есть приложение к контракту – "Календарный график" с подписями и печатями заказчика и исполнителя. В нем жирным шрифтом прописано, что до 8 августа 2016 года аванс должен был быть перечислен на счет "ГЭС-Экотехнологии".

Удивительно, но обеспечения по данному контракту не установлено. Компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей с цепочкой учредителей, уходящей на Сейшельские острова, получив миллиард с лишним бюджетных рублей, предоставила лишь некую страховку, что законодательством о госзакупках не предусмотрено.

В проектной документации по ликвидации нижегородских ядовитых объектов утверждается, что ее выполнило ООО "Институт "Газэнергопроект" в 2016 году. Это еще одна коммерческая структура в "созвездии Чернина". Главным инженером химического (!) по своей сути проекта заявлена Светлана Пучкова, в портфолио которой значатся котельные и дизель-генераторы, но никак не работы по переработке отходов промышленного производства. А сам институт располагается в маленьком офисном помещении формата "два стола – три стула".

Судя по проекту, компания Чернина планирует высокотемпературное сжигание отходов "Черной дыры". Нижегородские экологи, с которыми нам удалось пообщаться, в один голос утверждают - это сродни самоубийству. Никто не исследовал их состав, а потому неизвестно, к каким последствиям приведет такая ликвидация. Самое интересное, что еще до "Газэнергопроекта" аналогичную технологию забраковал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской! А теперь ее одобряют государственные экспертизы.

Мы, разумеется, спросим нижегородских и федеральных чиновников, как все это понимать. Продолжение расследования тайн "Черной дыры" и Сергея Чернина в следующей статье "Уралинформбюро".

Андрей БЕЛЫЙ