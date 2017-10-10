Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

На днях "Уралинформбюро" посетил один столичный адвокат. Его так впечатлили наши статьи, посвященные Сергею Чернину, взявшемуся за несколько миллиардов рублей решить глобальную экологическую проблему Дзержинска, что Иван Иванов (назовем его так) не смог промолчать.

Московский гость

Ну, как вы можете сомневаться в докторской диссертации Сергея Чернина? И что из того, что ее автореферата нет в Российской государственной библиотеки? Может быть, она имеет гриф секретности? Ну, как вы утверждаете, что миллиардный контракт отдали фирме, зарегистрированной в подвале? Да, у Чернина, вообще, сейчас есть патент!

Вот так коротко можно изложить тезисы нашего гостя. По невероятному стечению обстоятельств адрес его юридической фирмы совпадает с адресом одного из офисов фигуранта нашего расследования.

Свои гипотезы по поводу докторского звания бывшего члена Общественной палаты РФ Чернина и юридического местонахождения ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" в подвале на Мосфильмовской улице мы подробно изложили ранее. Теперь настало время изучить патент, полученный Сергеем Черниным в августе 2017 года, о котором пресс-служба его Корпорации "ГазЭнергоСтрой" раструбила в Интернете. В этом процессе мы заручились помощью опытного патентного поверенного.

Вот свидетельство того, что у С.Я.Чернина есть патент RU 2629721 – "Устройство термического обезвреживания опасных отходов".

Обращаем внимание на дату подачи заявки – 24 апреля 2015 года. К тому времени предшественник Чернина в процессе ликвидации "Черной дыры", "Белого моря" и полигона "Игумново" под Дзержинском Михаил Морозов уже получил уголовное наказание, а комитет Торгово-промышленной палаты РФ увидел в Чернине единственного ликвидатора этого треугольника экологического бедствия, но Дмитрий Медведев еще не подписал уникальное распоряжение №804-р от 28 апреля 2016 года. Иными словами, патентная заявка была частью многоходовки Чернина.

Выскажем очередную гипотезу, которую кивком головы подтвердил наш эксперт. Изобретения – удел ученых и изобретателей. Например, Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов свой первый патент получил в 1963 году.

Судя по биографии Чернина, он - бизнесмен. Опять же для сравнения – его отец Яков Михайлович Чернин свои патенты получил в советские годы, во время работы в НИИ, а это хоть какой-то намек на их практическую пригодность.

Теория миллиарда

Разочаруем тех, кто считает, что всякое запатентованное решение обязательно является передовым и эффективным. Дело в том, что экспертиза не проверяет его эффективность, нужность и целесообразность. Если в описании не приводятся сведения о результатах конкретного промышленного освоения запатентованного объекта, то они являются декларативными. И это как раз случай с фигурантом нашего расследования.

Формула изобретения Чернина составлена таким образом, что из нее затруднительно понять новизну и оригинальность. Кроме того, отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между новыми, оригинальными признаками формулы изобретения и декларируемым техническим результатом.

Из описания патента должно следовать, за счет каких признаков, в частности, будет обеспечено повышение степени обезвреживания опасных отходов шламонакопителя "Черная дыра" до 90-95% . Наш эксперт с многолетним опытом работы их не обнаружил.

Нет и сведений о конкретных параметрах и режимах работы устройства Чернина. Приведены лишь параметры температур ее работы, значение которых известны любому специалисту в данной области техники.

Поскольку в описании отсутствуют примеры обезвреживания конкретного вида вредных отходов с помощью устройства, можно утверждать, что никаких опытных исследований не проводилось. Таким образом, изобретение, запатентованное патентом RU 2629721, основано на теоретических предпосылках и предположениях о том, что при такой конструкции возможно достижение результата, которой указан в описании.

Сергей Чернин "изобрел велосипед" в термическом уничтожении отходов? Фото: Facebook СЯЧ

Напрашивается гипотеза – Сергей Чернин получил из рук Дмитрия Медведева контракт на 4,1 (в новой редакции на 7,2) миллиарда рублей на "подвальную конторку" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, предложив использовать в Нижегородской области устройство, не имеющее практического опыта применения. Возможно ли, что "Черная дыра" станет опытным полигоном за государственный счет?

Самое время напомнить, что еще в 2015 году заявлялось следующее: "технология обезвреживания, апробированная и запатентованная Группой компаний Корпорация "ГазЭнергоСтрой", была признана единственно возможной на заседании рабочей группы комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации". То есть еще до положительного решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Сергей Чернин утверждал о своем патенте как о свершившемся факте!

А вот еще одна цитата от пресс-службы нашего фигуранта: "затраты на подготовку конструкторской документации, апробацию и эксплуатацию оборудования для термолизного обезвреживания отходов в размере 595 миллионов рублей". Эти средства включены в контракт на ликвидацию "Черной дыры" между ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" и нижегородского ГБУ "Экология региона" (заказчика ликвидационных работ).

Знал ли премьер Медведев о том, что у Сергея Чернина нет практического опыта обезвреживания отходов производства оргстекла? Наверное, нет.

Критическая черта

Между тем термическое обезвреживание отходов – тема весьма разработанная. В России приняты наилучшие доступные технологии в этой сфере. И есть непревзойденные авторитеты, среди которых можно отметить Михаила Бернадинера и Станислава Мещерякова. Одного из крупнейших российских специалистов по огневому обезвреживанию отходов Михаила Наумовича, к сожалению, мы не успели застать в живых.

А вот Станислав Мещеряков не только до сих пор заведует кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Он близко знаком с расследуемой "Уралинформбюро" темой, поскольку принимал участие в обсуждении экологических проблем Нижегородской области и предложений Чернина.

Мы попросили его дать им оценку. Этические нормы не позволили нашему собеседнику дать развернутый ответ. Но было четко заявлено – "наши критические замечания по реализуемым проектам не были даже приняты во внимание".

Фото: gubkin.ru

Так говорит лауреат Государственной премии, почетный химик РФ с 50 летним опытом научно-педагогической деятельности. Сопоставьте сказанное с оценкой нашего патентного поверенного. Это не журналистские гипотезы, а мнение профессионалов!

Конечно, адвокат Иван Иванов может им пренебречь. Он ведь живет в Москве, а потому экологические проблемы на Волге от него далеки. А вот насколько такой "звоночек" важен для нового главы Нижегородской области Глеба Никитина? Ему в составе своего наследия передал проекты Чернина экс-губернатор Валерий Шанцев.

"Уралинформбюро" продолжит свое расследование

Андрей БЕЛЫЙ