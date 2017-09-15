Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Как мы и обещали в стартовом материале расследования, посвященному контракту на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области, "Уралинформбюро" направило в различные государственные структуры запросы с целью получить новую или проверить ранее полученную информацию. Слишком много вопросов вызывает исполнитель работ – ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" Сергея Чернина.

Напомним, что эта группа компаний в 2016 году получила государственный контракт на работы в районе Волги, предварительно оцененный в 4,1 миллиарда рублей, по рекомендации комиссии по экологии Общественной палаты, которую тогда возглавлял ... тот же самый Сергей Чернин.

Изучение материалов, находящихся в открытом доступе благодаря Интернету, навело нас на риторический вопрос – а вдруг кто-то хочет просто "качнуть" бюджетные миллиарды?

В аукционной документации по свалке "Черная дыра", шламонакопителю "Белое море" и полигону "Игумново" черт ногу сломит. Федеральная антимонопольная служба или Федеральная служба безопасности, на наш взгляд, давным-давно должны были задать неудобные вопросы и заказчику - ГБУ Нижегородской области "Экология региона" и исполнителю Чернину. Но пока что такого рода вопросы задает только "Уралинформбюро".

Например, мы попытались выяснить в ФАУ "Главгосэкспертиза", проверявшем обоснованность инвестиций на ликвидацию ядовитых нижегородских объектов, как распределены 595 миллионов рублей, запланированных исполнителем на подготовку конструкторской документации, апробацию и эксплуатацию оборудования для термолизного обезвреживания отходов "Черной дыры"? В этой сумме, как минимум, нет самого оборудования и, кстати, что оно из себя представляет?

Федеральное ведомство было предельно кратко – это конфиденциальная информация, которую они не могут распространять.

На аналогичный запрос в Росприроднадзор про оборудование для термического обезвреживания и термолизной деструкции отходов I-II класса опасности мы получили еще более замечательный ответ - проектная документация, представленная на экологическую экспертизу, имеет режим коммерческой тайны"

Итак, ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии", зарегистрированное в комнате на Мосфильмовской улице с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, с бухгалтерским балансом за 2015 год в 10 тысяч рублей, в 2016 году на безальтернативной основе получает госконтракт на 4 миллиарда рублей, и с этого момента все вокруг "Черной дыры" и "Белого озера" проваливается в коммерческую тайну.

Между тем, цепочка учредителей ГЭС-ЭТ уходит на Сейшельские острова. А участвующие в ней компании, судя по отчетности, не демонстрируют признаки реальной деятельности.

Может быть, Алексей Навальный подскажет, какой резон был у Дмитрия Медведева подписать распоряжение, сделавшее фирму-"пустышку" единственным подрядчиком (исполнителем) нижегородского контракта?

Сколько бюджетных средств и под какие расходы получили фирмы Чернина к настоящему времени? Данные разнятся на сотни миллионов рублей.

В аукционной документации утверждается, что еще год назад "ГЭС-ЭТ" должно было получить 1,2 миллиарда рублей аванса. В распространяемых от имени Корпорации пресс-релизах звучит цифра 880 миллионов рублей за 2015-2016 годы. Подозрительно похожая сумма в 880 миллионов, но с оплатой в 2020 году, значится в реестре контрактов. Мы задали вопрос о деньгах заказчику - ГБУ Нижегородской области "Экология региона". И не удивимся, если услышим в ответ – коммерческая тайна.

А пока что Росприроднадзор сообщил "Уралинформбюро", что ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" представило экспертной комиссии "протоколы исследований промышленных отходов, размещенных на свалке "Черная дыра", содержащие подробную информацию о их химическом и физическом составе". И получил подрядчик в январе 2017 года положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Откуда взялись документы? Не исключено, что это - Протоколы определения компонентного состава отходов, выполненные лабораторией ООО "НИИТОНХиБТ". Их в качестве наследства выдали Чернину в "Экологии региона". Они делались в рамках предыдущего госконтракта на уничтожение "Черной дыры" и саратовский институт долго судился за то, чтобы ему выплатили за данную работу 15 миллионов рублей. В конечном итоге добился.

А ведь кроме этого "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" получило из рук заказчика еще и 400-страничный "Научно-технический отчет (заключительный) о выполнении научно-исследовательской работы по теме "Разработка исходных данных для проектирования работ по ликвидации несанкционированного шламонакопителя жидких и пастообразных отходов "Черная дыра" в части технологического процесса, схемы и подбора основного технологического оборудования".

Про оборудование мы спрашивали и Главгосэкспертизу и Росприроднадзор. Потому что, по мнению экспертов, вся суть безвредной ликвидации отходов "Черной дыры" в температурном режиме технологии утилизации. Если это будет плазма, то шансы есть, в другом случае возникнет угроза выброса в атмосферу бог знает чего.

Росприроднадзор сообщил, что температура дожига парогазовой смеси (образуется в результате термолиза) установлена в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды. При этом внимание редакции было обращено на тот факт, что температура в самой печи отличается от температуры в ее камере дожигания.

Спасибо, конечно, за ликбез. А теперь мы просто процитируем вопрос, который задавался Росприроднадзору, и пусть читатели сами оценят чиновничий ответ на него.

"В проектной документации, датированной июнем 2017 года, размещенной на сайте Группы компаний "Газэнергострой", в которую входит разработчик ООО "Институт "Газэнергопроект", описывается термическое обезвреживание отходов методом двухступенчатого термолиза с дожиганием термолизных газов и очисткой дымовых газов. При этом указывается температура дожигания газов в 1000 – 1100 градусов Цельсия. Широко известный факт, что температура плазменных печей от 1500 градусов и выше.

Просим Вас сообщить ИА "Уралинформбюро" - какая температура дожига термолизных газов предусмотрена технологией обезвреживания (утилизации) отходов объекта неорганизованной свалки "Черная дыра" (Нижегородская область), представленной в Росприроднадзор ГК "Корпорация "ГазЭнергоСтрой"?

На наш взгляд, предельно простой и прямой вопрос. Напомним – государственную экологическую экспертизу технология, предназначенная "Черной дыре", прошла в январе 2017 года. Нам так и неведомо: какой технологии дожига была выставлена положительная оценка – плазменной или нет?

Как известно, деньги любят тишину. Миллиардные суммы – могильную. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", нам не удалось найти подтверждения тому, что Сергей Яковлевич Чернин является доктором технических наук. Зато редакция смогла поизучать финансовые опыты Чернина.

Он периодически меняет юрисдикцию своих фирм. То они в России, то на Сейшелах. При этом основным источником фондирования компаний являются заемные средства. Выручка мизерная, а среди сфер деятельности – даже торговля автомобилями и рыбой.

Как утверждают наши эксперты, отсутствие выручки и расходов в первую очередь свидетельствует об отсутствии персонала. Тот же ООО "Институт "Газэнергопроект" ютится в маленьком помещении неподалеку от Старой площади. Куда там рассадить докторов и младших научных сотрудников? А он - главный разработчик проекта!

Жители Нижегородской области рискуют попасть в капкан. Руководство страны декларирует необходимость очистки Волги от накопленного экологического ущерба. И доверяет этот сложный процесс Группе компаний, провалившей строительство Кудепстинской ТЭС перед Олимпиадой, не построившей обещанные энергообъекты в Москве и Мордовии, не имеющей опыта переработки отходов I-II класса опасности.

В связи с важностью затронутых экологических проблем "Уралинформбюро" просит подключиться к изучению деталей контракта, заключенного ГБУ Нижегородской области "Экология региона" с ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии", председателя Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбину Дудареву и Координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы РФ Антона Гетту.

Андрей БЕЛЫЙ