Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

За месяц с момента выдвижения кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин успел немало: его имя – во всех СМИ, вокруг его персоны раскручиваются скандалы, а "красные" стремительно окучивают молодой электорат. По словам Грудинина, с каждым днем все больше молодых россиян пополняет ряды коммунистической партии.

Претендент на главный пост страны и его команда рассказали "Уралинформбюро" о предвыборной программе "20 шагов Павла Грудинина", а также призвали свердловчан приходить на выборы и не слушать тех, кто советует их игнорировать.

"Я хотел бы предложить Евгению Вадимовичу Ройзману, если он не хочет идти на выборы, стать наблюдателем КПРФ на том избирательном участке, где он должен голосовать, и проконтролировать, чтобы за него кто-то не поставил галочку и не проголосовал за представителей действующей власти. Если такие "ройзманы" по всей стране придут – они очень помогут демократическому процессу в нашей стране", - сказал соратник Грудинина, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

После встречи с кандидатом журналисты признавались - производит приятное впечатление. Павел Грудинин действительно кажется человеком вдумчивым: говорит грамотно и не ведется на скандалы. На провокационные вопросы СМИ отвечает максимально спокойно: то ли характер нордический, то ли натренировался за несколько скандальных недель.

"Мы пошли на этот шаг осознанно. По происшествии месяца очевидно, что КПРФ, выдвигая Грудинина, сделала правильный выбор - количество организаций и сил, которые поддерживают нашего кандидата, растет. Но, признаться, мы не ожидали той реальной народной поддержки, которая складывается вокруг Павла Николаевича. Люди узнают его, желают победы", - представил своего кандидата Юрий Афонин.

"Красные" называют программу Грудинина жестко антиростовщической и антиспекулятивной. Задача – развернуть страну на развитие, на созидание и очень жестко придушить ростовщика, отмечают коммунисты. Сам кандидат от КПРФ много говорит о бизнесе. А как иначе, ведь он – руководитель агропредприятия "Совхоз имени Ленина".

"Сильная держава – это сильная экономика, это сильный и богатый народ. Мы хотим, чтобы отечественное производство стало для нас главным. К сожалению, сегодня бизнес и люди находятся в очень тяжелом положении. Главными являются сырьевые структуры, тарифные компании, банкиры. Одновременно государство не повышает пенсии, зарплаты бюджетникам и заставляет население закредитовываться так, что потом им занимаются коллекторы. Жизнь стала нетерпимой. Нет доходов у населения – нет спроса, нет спроса – предприятия останавливаются", - рассказал Грудинин.

Он также растолковал, что за национализация ждет страну в случае его победы на выборах. При этом головы олигархам обещал не сносить.

"Мы хотим национализировать национальные богатства, стратегические компании, вернуть это обратно государству. Национализация – это не только отъем собственности каким-то путем, это можно выкупить или отдать те же самые деньги, которые они (бизнесмены) как будто бы потратили. Все эти залоговые аукционы, мнимые сделки - все это должно быть отменено. Это не захват или передел собственности, это попытка все деньги, которые приходят от национальных богатств, направить в бюджет, и решать с его помощью многие проблемы. Главное не фамилии (олигархов – прим. ред.), главное – справедливость", - подытожил бизнесмен.

"Спекулируя" коммерческими вопросами, Павел Грудинин время от времени возвращается к "истокам".

"Вы посмотрите, что сделал Ленин или Сталин, например. Они провели новую индустриализацию. За очень короткое время страна стала великой державой. Несмотря на то, что критикуют прошлое нашей страны, 15% ВВП – это показатель, которого не добивалась ни одна страна в мире. С 1945 по 1960 год – такой взрыв технического прогресса! Мы вышли на первые места во всех отраслях.

Вы можете сколько угодно говорить, что этого нельзя сделать… Герберт Уэллс (английский писатель-фантаст – прим. ред.), когда встретился с Лениным, сказал: "Это кремлевская мечта, это невозможно". А когда он приехал через 14 лет, то сказал уже другое: "Слушайте, все получилось". Если есть политическая воля, команда, а у нас она есть, можно добиться удивительных показателей", - оптимистично заявил Грудинин.

Его выступление оказалось не лишено ностальгической окраски. Рассуждая о борьбе с жадными банкирами и нищих пенсионерах, кандидат от "красных" вспомнил и "школьные годы чудесные". На вопрос о том, что его связывает с Комсомолом, смеясь, ответил:

"Песня "Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым". Я считаю, что молодежная организация обязана возродиться. И вообще комсомольские студенческие годы были лучшим годами у любого, я думаю, человека. Главное, что комсомольцы были всегда впереди – стройки, БАМ, они потом в будущем сделали нашу страну великой. Очень хорошо, когда молодые люди объединяются и решают вопросы с улучшением жизни нашей страны".

К выдвижению Грудинина в президенты опрошенные "Уралинформбюро" эксперты относятся по-разному. Для одних это – продуманный и мудрый шаг со стороны Зюганова, призванный защитить его самого от возможно не лучшего исхода выборов. Для других Грудинин – кандидат, способный реально конкурировать с действующей властью.

Анатолий Гагарин, политолог, руководитель уральского отделения фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доктор философских наук:

Думаю, в самой партии вряд ли что-то изменится. Я рассматриваю выдвижение Павла Грудинина как некий технологический прием, чтобы КПРФ могла выступить на выборах и собрать тот процент, который бы ее устраивал. У Зюганова был реальный шанс проиграть Жириновскому, набрать меньше процентов. А Грудинин - человек новый, и его проигрыш не будет восприниматься как проигрыш всей партии. Выдвижение Грудинина – это не риск, это спасение от риска, предохранительный клапан, который позволит сохранить КПРФ на политической арене.

Поскольку выдвинутый кандидат не является членом КПРФ, все это воспринимается не более чем технологическая уловка, которая призвана создать видимость обновления партии, некоего изменения фигур. В определенной степени партия коммунистов является чисто декоративной. И появление Павла Грудинина – лишь некое изменение декораций без изменения содержания.

В идеологии и предложениях КПРФ заложено много противоречий. У партии, по сути, только название осталось коммунистическим. Красные пытаются обращаться к электорату, который воспитан на социалистических идеях - отсюда вся эта фразеология. На деле же те тезисы, которые они предлагают, мало выполнимы. Они больше популистские, чем реально политические для той или иной партии. Реализма им не хватает, но он им и не нужен. Люди склонны верить темам, которые в большей степени являются иллюзорными, хотя разумом и понимают, что это невыполнимо.

Думаю, у Грудинина есть шансы на второе место. Он – новая фигура, все остальные достаточно известны. И скандал, который сегодня разворачивается, ему на пользу. Как говорится, все хорошо, кроме некролога.

Андрей Лавров, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области:

Я бы расценил выдвижение Павла Грудинина как правильный поступок, разумный, но при этом несколько запоздавший. Есть такое понятие, как усталость аудитории. Зюганов, простите, утомил. Он неизменен, ничего нового от него уже не ждут, и реальных шансов роста у КПРФ с ним просто не было.

Я назвал выдвижение Грудинина запоздалым поступком по двум причинам. Во-первых, надо было это сделать много лет назад. Во-вторых, запоздало само выдвижение. Главная опасность – не успеть, ему бы еще 2-3 месяца пораскручиваться. Потенциал у Грудинина очень большой. Он молодой, харизматичный, от его фигуры, как от тефлона, все отскакивает.

Коммунисты не успевают и по той причине, что есть откровенное сопротивление региональных штабов, которые не очень хорошо воспринимают Грудинина. Он для них - новая фигура, на принятие которой всегда нужно время. Структура заточена под Зюганова, а для нового лидера нужны новые меры. Шансы у Грудинина хорошие, но реализует ли он их - большой вопрос. Чисто технологически он, бесспорно, ведет абсолютно верную кампанию. Против него играет время и плохо налаженная трансляция.

Можно ли говорить о смене приоритетов в партии? Да, особенно если Грудинин наберет достаточно голосов, и если Зюганов не сожрет его обратно. Давайте говорить честно, политика - дело житейское, ничем от коммуналки не отличается, принципы все те же самые – всё из Зощенко. Зюганов может просто приревновать.

Риторика КПРФ осталась прежней, замешанной на ностальгических нотках, а программа – совершенно капиталистическая, социально-демократическая. В этом смысле Павел Грудинин предельно большой потенциал имеет. Его программа больше отвечает чаяниям населениям, чем другие. Грудинин может себе позволить это, он же не будет это выполнять - давайте честно говорить.

Смещение Зюганова, на мой взгляд, вполне возможно. КПРФ – наследница КПСС. Как смещались Хрущев, Брежнев и другие вожди? Все четко знали: вот кто по правую руку идет - тот следующий, а кто по левую – следующий за следующим. Конечно, они соперничали. Дрязги вокруг Зюганова, подковерная борьба - как при Брежневе. Его и держат как Брежнева. Убери Зюганова - и там такое рванет! Брежнев ведь много раз просился на "покой", он сам понимал, что это позорище - в таком виде выходить на международную арену, но ему не давали уйти. В КПРФ сегодня точно такая же ситуация.

Сергей Мошкин, политолог, доктор политических наук:

Говоря о Павле Грудинине, мы должны говорить о позиции, поведении Геннадия Зюганова, который, как мне кажется, в этой ситуации поступил достаточно мудро. Понимая, что не получил бы особого результата на выборах, он предпочел уклониться от прямой борьбы и прямого рейтингования. И провел достаточно красивую операцию: Грудинин выиграл внутрипартийный праймериз и впоследствии был выдвинут кандидатом в президенты. Какой бы результат он ни показал, Зюганов не несет никаких личных репутационных издержек. А потому я бы рассматривал эту ситуацию не как сигнал о смене приоритетов в КПРФ, а как операцию по сохранению статуса Зюганова. В этом плане у Жириновского, который решил лично пойти на выборы, издержек будет больше.

О серьезных изменениях на политической арене России после выборов говорить не приходится. Да, какое-то форматирование произойдет: непонятно, что будет со Справедливой Россией и некоторыми другими партиями. Особенность КПРФ в том, что она, независимо от смены лидера, будет иметь свое электоральное звено. Но пока Зюганов никуда не собирается уходить.

Не секрет, что кандидатура Павла Грудинина была согласована с администрацией президента, где первоначально его рассматривали как безопасную для исходов выборов фигуру. Когда Грудинин только появился, то вел себя достаточно активно. Но в последнее время он начал выходить за те электоральные рамки, которые ему отвела администрация президента. И поэтому сейчас его начнут сдерживать, на федеральных каналах точно.

По большому счету, при хорошем ведении кампании выход Грудинина на второе место вполне реален. Когда исход выборов предопределен, очень интересно, кто займет второе место, а кто последнее? Кто получит деревянную медаль, а кто – серебро?

Кристина ШАБУНИНА