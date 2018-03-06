Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Активная подготовка к президентским выборам началась в России больше года назад. Тогда "сверху" была поставлена задача – повысить явку избирателей до 70%. А еще для Кремля было бы хорошо, если бы 70% из пришедших отдали свои голоса... сами знаете кому.

Предполагалось, что завлечь россиян на избирательные участки помогут несколько новелл - перенос даты голосования на третье воскресенье марта (в 2012 году Путина избрали 4 марта), голосование по месту нахождения и возможность попутно с избранием главы государства принять участие в конкурсах и референдумах.

За две недели до выборов начавшаяся достаточно уныло президентская кампания стала "искрить". В ход идет все – от прямой работы с избирателями до клипов и рекламных роликов на YouTube. С разным "градусом" эффективности – отмечают эксперты "Уралинформбюро".

Либерализации тут нет

Одна из мер, призванных повысить явку, – голосование по месту фактического нахождения. Суть в следующем - оформив соответствующее заявление (по Интернету или в избиркоме), избиратель получает возможность выбрать любой участок на территории страны для голосования 18 марта. Даже за пределами РФ есть почти 400 участков, список которых приведен на сайте ЦИК России.

В Свердловской области за несколько дней с момента приема заявлений поступило 18 тысяч соответствующих заявок. Председатель регионального избиркома Валерий Чайников уверен, что новелла даст положительные результаты.



Закрытый Новоуральск творчески подошел к предстоящим выборам / Новоуральская вещательная компания, Youtube.com.

Эффективность реализуемой меры видит и глава екатеринбургского избиркома Илья Захаров, однако подчеркивает, что самой действенной мотивацией является другое.

"Я противник отмены досрочного голосования (открепительные удостоверения и досрочное голосование на выборах президента РФ не предусмотрены – прим. ред.), которое является самым эффективным способом реализовать избирательное право для тех людей, которые в день выборов будут в отъезде или просто не смогут прийти на участок. Противники досрочного голосования говорят – очень много фальсификаций. Так давайте усилим за это наказание, введем уголовную ответственность. Надо же как-то людей стимулировать ", - предлагает он.

Со знаком плюс о голосовании по месту нахождения отзывается и челябинский политолог Сергей Зырянов. "Сделаны определенные шаги в снятии административных барьеров - с точки зрения возможностей для голосования, для избирателей. Будет хорошо, если эта практика закрепится. Но я бы не стал говорить, что это формат либерализации выборов. Это - формат поиска той нормативной базы, которая приемлема в России в настоящее время для урегулирования избирательных процессов", - считает эксперт.

Вы голосуете за Собчак или за сквер?

"Активный этап информирования граждан" – так в избиркомах называют последний временной отрезок перед выборами.

За 4 недели до выборов членов участковых избирательных комиссий (УИК) отправили по домам уральцев. Не успели они постучаться в первые двери, как разгорелся скандал. Штаб Алексея Навального обвинил свердловские власти в организации конкурса среди комиссий – они соревнуются между собой за лучший результат по явке и, соответственно, денежные призы. По мнению оппозиционера, конкурс нарушает федеральный закон о гарантиях избирательных прав, запрещающий проведение различных игр, связанных с итогами выборов.

Председатель свердловского избиркома Валерий Чайников, в свою очередь, заявил, что не видит "ничего страшного " в повышении эффективности работы УИК. "Что в этом плохого? Кто бы что ни говорил, задача избирательной комиссии - максимально проинформировать граждан о проходящих выборах. Мы абсолютно никого не принуждаем, мы призываем, мы разъясняем возможности проголосовать", - отметил он.

Настоящая "замануха" от власти – совмещение выборов президента РФ с голосованием за благоустройство общественных территорий. Те из них, что наберут наибольшее число голосов, местные власти приведут в порядок в первую очередь.

"Приподнимут" ли подобные мероприятия явку – вопрос. Эксперты отмечают, что, по мнению жителей, благоустройство должно осуществляться городскими властями в плановом режиме, а подача в таком ключе может, напротив, вызвать отторжение.

"Представьте себя в роли избирателя. Мало того, что вам надо прийти на выборы президента, так еще и следует выбрать – обустраивать набережную или парк? Неужели обычного избирателя это "подорвет" на голосование?" - рассуждает екатеринбургский политолог Сергей Мошкин.



Предвыборная реклама с беременной женщиной и стритрейсингом вызвала противоречивые чувства у пользователей сети. Youtube.com.

Аналитик из ЯНАО Кирилл Истомин, наоборот, считает тему с благоустройством "интересной". "Если помните, в середине прошлого года обсуждались возможные темы для референдумов, в том числе по выносу тела Ленина из Мавзолея. Однако любые такие технологии должны действовать на консолидацию общества, а не на его раскол. Тема благоустройства населению понятна и близка. Более того, президент РФ говорил о том, что нужно максимально обсуждать с гражданами благоустройство. Подобное демонстрирует новую стратегию по вовлечению людей в принятие политических решений. Это продолжится и после выборов", - говорит политолог.

"Референдумы, голосования по благоустройству делаются не для поднятия явки", - утверждает глава екатеринбургского избиркома Илья Захаров. По его словам, подобные мероприятия – это следствие того, что на президентские выборы приходит много избирателей: есть возможность охватить голосованием большое число людей. "И умышленно это делается не на самих участках, а рядом - в соседнем помещении или на другом этаже. Избирательные комиссии в этом рейтинговом голосовании никак не участвуют. Это - отдельное мероприятие, которое проводится силами местных администраций", - подчеркивает Захаров.

Кому репрессии, кому веселуха

Говорить о разнообразии предвыборных фишек, по мнению экспертов, нынче не приходится. Политтехнологи используют традиционные методы, доказавшие свою эффективность.

"Единая Россия", к примеру, реализует стандартный набор мероприятий во всех регионах, рекомендованный федеральным руководством партии. Так что, скорее всего, результат будет зависеть не от методов, а от отношения исполнителей к реализации мероприятий. Люди хорошо видят различия в призывах дежурных и искренних", - рассуждает Сергей Зырянов.

По мнению Сергея Мошкина, те меры, которые принимаются, "смешные, неэффективные и, самое главное, "мимо кассы".

"Обычно явка высокая тогда, когда на выборах есть интрига. Интрига, конкуренция между кандидатами стимулируют избирателей прийти и отдать голос. Здесь же никакой интриги нет. А потому единственный рычаг – это административный ресурс. Как поднять явку - регионам отдано на откуп. Где-то билеты будут давать на концерты, в Кемеровской области по традиции проводят бесплатные чаепития с пирожками. Почему сейчас нагоняется явка, совершенно понятно – Путину нужна оглушительная победа. Он должен предстать на последующие шесть лет лидером всех россиян. Именно поэтому он, освободив себя от "оков" партии, идет как самовыдвиженец", - отмечает политолог.



Темой еще одного предвыборного ролика стали традиционные и не очень отношения. Youtube.com.

По прогнозу главы екатеринбургского избиркома Ильи Захарова, реализуемые меры могут "подкинуть" дополнительные 5-6%. Ямальский политолог Кирилл Истомин ожидает, что заметного эффекта они не дадут, но добавить 5-10% к реальной явке вполне способны.

"Явка на федеральные выборы всегда выше, чем на региональные или местные. Те дополнительные меры, которые реализуются, направлены, в первую очередь, на молодежь и на людей сомневающихся, которые традиционно на выборы ходят меньше", - говорит Истомин.

По его словам, Ямал стабильно показывает результаты явки выше среднего. "Это связано с тем, что ЯНАО – экономически сильный регион, где средняя активность граждан повышена. Досуга здесь не так много, особенно в сельских поселениях, а потому выборы воспринимаются как дополнительная возможность выйти из дома, развлечься. С учетом того, что информирование продолжается, думаю, на 85% явки можно рассчитывать".

По мнению Сергея Зырянова, любые усилия, начиная от простой рекламы на билбордах и в СМИ до "фишек" типа конкурсов и розыгрышей, влияют на повышение явки. Но влияние это – относительное. "У социологов есть понятие базовой явки – той, которая будет при любых раскладах. И понятие максимально возможной явкой. Эту разницу как раз и пытаются на выборах нивелировать", - отмечает эксперт.

Но в борьбе за явку важно не переусердствовать, иначе избирателей можно перегреть. "Есть опасность, что людей просто замордуют, - подчеркивает Мошкин. - Включается жесткий административный ресурс: на предприятиях составляются списки избирателей, руководителей грозят наказывать за отсутствие этих данных. Публику можно "перегреть" - когда из каждого утюга начнут говорить про выборы. Сегодня, когда до выборов остается две недели, нет сомнений, что плотность усилий будет только нарастать. Все силы брошены на это - поднять, вытащить на выборы всех. Безусловно, это даст какой-то результат. Административная машина работает, а бюджетников у нас в стране много. Вот только непонятно - стоит ли овчинка выделки? Я склоняюсь к тому, что если бы не было жестких, даже репрессивных, мер, явка была бы не меньше, чем на всех последних президентских выборах".

Кристина ШАБУНИНА