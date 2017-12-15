Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

С 8 ноября по 15 декабря 2017 года в рамках Всероссийской акции "Вода и здоровье" свердловские общественники и эксперты побывали в десяти муниципалитетах, где проанализировали качество питьевой воды. Власти городов и сел отчитались, в каком состоянии у них находятся водопроводные системы, и воду какого качества пьют местные жители.

О том, каким муниципалитетам можно поставить "двойки", а какие, напротив, отличники по всем показателям, 15 декабря рассказали члены Общественной палаты и специалисты регионального Роспотребнадзора, передает корреспондент "Уралинфомбюро".

Как подчеркнул руководитель проекта "Школа грамотного потребителя" и член региональной Общественной палаты Сергей Полыганов, мониторингом удалось охватить порядка 500 тысяч человек - в таких муниципалитетах как Кировград, Первоуральск, Таборы, Тавда, Верхняя Пышма, Сухой Лог, Камышлов, Березовский, Ивдель и Полевской. Из этих городов общественникам неоднократно поступали жалобы на качество воды. В некоторых муниципалитетах для очистки воды используется только хлор. "Фактически не чистят воду! Это XIX век просто", - возмущается общественник.

Растет и число жалоб, направляемых свердловчанами в Роспотребнадзор. Если с 2013-го по 2015-й приходило порядка 500 жалоб в год, то в 2016-м их число выросло до 1 200. А за истекший период 2017-го санврачам поступило 800 жалоб. Наличие проблем не зависит от величины муниципалитета. Так, в четвертом по величине городе области - Первоуральске - лишь треть воды, поступаемой с питьевого Верхне-Шайтанского водохранилища, подвергается очистке. Остальная - только хлорируется. Чтобы решить проблему, необходимо строительство новой фильтровальной станции и замена пришедших в негодность сетей. При этом только на станцию, по предварительным подсчетам, требуется 370 миллионов рублей.



Жители Первоуральска устали жаловаться на мутную "ароматную" воду.

Давнюю историю имеет водная проблема в Кировграде – с 80-х годов прошлого века. Вода поступает к горожанам из открытых источников. Пять лет назад в муниципалитете была почасовая подача воды: она лилась из кранов только в течение девяти часов. По данным Роспотребнадзора за 2016 год, от 10 до 30% питьевой воды в городе не соответствует нормам СанПиНа.

Аналогичная проблема - в Ивделе, жители которого бьют тревогу весь год. Вода, поступаемая в дома горожан из реки Ивдель, подвергается лишь хлорированию. "Там 8 тысяч жителей! Когда мы приехали туда, люди массово жаловались на то, что ни пить, ни мыться, ни зубы чистить такой водой нельзя", - отметил Сергей Полыганов.



В Ивделе вода в питьевой реке окрасилась в зеленый цвет.

В селе Таборы (в 450 километрах от Екатеринбурга) большинство жителей берут воду из колонок или пробуренных скважин. "Но существует проблема снабжения водой бюджетных учреждений: больницы, школы, детского сада. Проведенный анализ подтвердил ее плохое качество. Там есть фильтровальная станция - она новая, построена два года назад, но, к сожалению, не запущена в эксплуатацию. Не хватило средств, чтобы построить водоводы до объектов", - рассказал общественник, уточнив, что средства на окончание работ заложены в бюджете на 2018 год.

В Сухом Логу, отметившемся крупной коммунальной аварией несколько лет назад из-за изношенного водопровода, заменили водовод. Но возникла новая проблема – плохое качество воды. Теперь необходимо дооснастить и до конца отремонтировать фильтровальные станции.

Аналогичный вопрос качества водоснабжения стоит в соседнем Камышлове. "Преимущество Камышлова в том, что вода берется из подземных источников, изначально она хорошего качества. Однако водопроводные трубы Камышлова требуют капитального ремонта. Поэтому здесь существует два выхода: заменить/капитально отремонтировать эти трубы или установить в многоквартирных домах фильтры, которые защитят воду от механических примесей", - рассказал Сергей Полыганов.

Впрочем, есть и позитивные примеры. Так, в Березовском вода для обеспечения горожан поступает из 38 артезианских скважин и проходит через девять водопроводных насосных станций. Как результат – с начала текущего года в Роспотребнадзор поступила лишь одна жалоба, которая не подтвердилась.

Соответствует нормам и качество питьевой воды в Верхней Пышме. Вода закачивается из подземных артезианских скважин, качественно фильтруется и подается до конечного потребителя. Кроме того, в декабре 2017 года в эксплуатацию будет введена новая современная станция, аналогов которой в Свердловской области еще не было.



Питьевая вода в Верхней Пышме соответствует нормам.

Как сообщил главный специалист отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Роспотребнадзора Иван Вагнер, на сегодня в Свердловской области существует три основные водные проблемы: плохое качество исходной воды, недостаточная эффективность существующих способов водоподготовки и неудовлетворительное состояние водопроводных сетей – магистральных, внутриквартальных и внутридомовых, что способствует вторичному загрязнению воды и возникновению аварийных ситуаций.

Водоснабжение на Среднем Урале осуществляется из 1 355 источников водоснабжения. При этом почти 60% свердловчан употребляют воду из поверхностных источников.

"Вот стакан – вот бутылка. Если бутылка закрыта, то качество воды сохранится. Если же мы нальем ее в чашку, то можете сами представить, что с ней будет через сутки-двое. Так и с водой в открытых источниках. Ее необходимо чистить и чистить. Поэтому проще брать воду из закрытых источников - она будет качественнее", - пояснил на простом примере Сергей Полыганов.



Вода цвета кофе - нередкий "гость" в домах свердловчан.

Даже если вода изначально чистая, она загрязняется, проходя через распределительные сети. По оценке Ивана Вагнера, их износ в муниципалитетах составляет от 60% до 100%. При этом в год замене подлежит не более 1% сетей.

Качество воды на протяжении ряда последних лет имеет тенденцию к ухудшению. По санитарно-химическим показателям зафиксировано превышение на 14%, по микробиологическим – на 5%. Но эти цифры – "средние по больнице". Так, в Верхотурском городском округе несоответствие по санитарно-химическим показателям составляет 93%, в Махневском муниципальном образовании - 89%. По микробиологическим показателям "лидеры" антирейтинга – Алапаевск (21%) и Нижние Серги (18%).

Все чаще обнаруживаются факты вирусологического загрязнения воды. Показатель обнаружения ротовирусов по области - 3,1%, по Екатеринбургу – 5,4%. Хронические болезни, острые инфекционные заболевания (вирусный гепатит А, гастроэнтериты норовирусной и энтеровирусной этимологии) – все это может стать последствием употребления некачественной воды. Возможны как единичные заболевания, так и эпидемии.

Говорить о том, что вода калечит всех без исключения свердловчан, нельзя, утверждает Иван Вагнер: "Многое зависит от физических особенностей человека, допустим, уровня кислотности желудочного сока. А также наличия прививок от инфекционных заболеваний. Такая мера как вакцинация очень действенна. В частности, от вирусного гепатита А и в отношении ротовирусной инфекции".

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует кипятить воду перед употреблением. "Вирусный гепатит А погибает после 5 минут кипячения. Если вода подверглась обеззараживанию хлором, ее нужно предварительно отстоять, чтобы хлор улетучился", - пояснил Вагнер.

Как подытожил член Общественной палата РФ Владимир Винницкий, Свердловская область не в состоянии решить наболевший водный вопрос самостоятельно, а потому общественники и власти будут добиваться финансирования федеральными органами власти. Кроме того, в рамках региональной Общественной палаты создана рабочая экспертная группа, которая проанализирует ситуацию и выдаст необходимые рекомендации.

Винницкий также призвал свердловчан к экономному потреблению воды. "Думаю, начинать надо с бережного отношения к воде. А также добиваться финансирования необходимых работ".

Кристина ШАБУНИНА

Фото: Общественная палата Свердловской области, Сергей Брусницын, Александр Туснолобов.

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