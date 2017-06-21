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Фигурантам дела о гибели 11 детей в Югре продлили арест на полгодаСегодня в 14:37

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Назначена дата первого заседания.

3 июля 2017 года в Ханты-Мансийском райсуде состоится первое заседание по делу о декабрьском ДТП в Югре, в котором погибли 11 воспитанников нефтеюганской спортшколы. Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

На скамье подсудимых четыре человека: экс-директор СДЮСШОР "Сибиряк" Ирина Тарасова (вменяется "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"), водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), а также водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Мера пресечения всем четверым продлена до 11 ноября 2017 года: Тарасовой - домашний арест, остальным - заключение под стражей).

Страшная авария произошла 4 декабря 2016 года на 926 километре трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. Автобус, перевозивший детскую сборную по акробатике из Нефтеюганска, задел встречный грузовик и залетел под другой большегруз. Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер. Еще 19 человек пострадали.

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