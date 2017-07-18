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Дело создателя "армии зомби" вернули в Верхнюю ПышмуСегодня в 12:08

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Байрамбеков решил пощупать вещдоки.

Свердловский областной суд принял решение вернуть дело Арсена Байрамбекова, осужденного за 2 заказных убийства и человеческие жертвоприношения, в суд Верхней Пышмы. Именно там экс-полицейскому из Махачкалы ранее вынесли обвинительный приговор.

Облсуд должен был рассмотреть апелляцию на вердикт, но Байрамбеков подал ходатайство об ознакомлении с вещественными доказательствами. После этого дело вновь отправится в Екатеринбург, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной судебной инстанции.

Байрамбеков в 2003 и 2010 годах выполнил по заказному убийству – его жертвами стали екатеринбургские предприниматели. В 2014 году мужчина, увлекающийся оккультизмом, совершил человеческие жертвоприношения в лесу рядом с Ганиной Ямой. После задержания Байрамбеков пошел на сделку со следствием. За убийство 6 человек он получил 13 лет и 2 месяца в колонии строгого режима.

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