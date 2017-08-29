По делу о пытках.

11 сентября 2017 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор по делу о пытках в ОМВД Заречного. Заседание начнется в 14.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых - пятеро бывших силовиков. По данным следствия, в 2014 году они выбивали признание в убийстве у трех задержанных. Не выдержав мучений, один из потерпевших взял вину на себя, хотя не имел никакого отношения к преступлению. Другого потерпевшего увезли в больницу с разрывом селезенки.

Приговор экс-полицейским вынесли в марте 2017 года. Бывший начальник отдела полиции Александр Дубровин получил 4 года колонии общего режима, бывший глава угрозыска Андрей Махаев - 4,5 года, трое их подчиненных - от 3 до 6 лет.

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