×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Охота за гаджетами: в Екатеринбурге обчистили два салона в одном домеСегодня в 09:31

  • Текст

На Латвийской.

В ночь на 21 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Латвийской неизвестные ограбили "Евросеть" и "Связной".

"Установлено, что в двух салонах сотовой связи, которые находятся в одном доме, повреждены стекла. Сейчас выясняется, был ли причинен ущерб", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Ежедневные нападения на салоны сотовой связи в Екатеринбурге уже никого не удивляют. Сильнее остальных пострадала "Евросеть". Также грабители наведывались в "Билайн", "Связной", "Мегафон". Пользователи соцсетей высказывают предположение, что череду ограблений организовали сами владельцы сетей.

Получить официальный комментарий представителей "Евросети" по факту налетов на данный момент не удалось.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге ограбили "Мегафон"
В тренде налетчиков: в Екатеринбурге вынесли "Евросеть"
В "Евросеть" как домой: налетчики вынесли гаджеты из очередного салона

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×