На Латвийской.

В ночь на 21 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Латвийской неизвестные ограбили "Евросеть" и "Связной".

"Установлено, что в двух салонах сотовой связи, которые находятся в одном доме, повреждены стекла. Сейчас выясняется, был ли причинен ущерб", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Ежедневные нападения на салоны сотовой связи в Екатеринбурге уже никого не удивляют. Сильнее остальных пострадала "Евросеть". Также грабители наведывались в "Билайн", "Связной", "Мегафон". Пользователи соцсетей высказывают предположение, что череду ограблений организовали сами владельцы сетей.

Получить официальный комментарий представителей "Евросети" по факту налетов на данный момент не удалось.

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