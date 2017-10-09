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Воспитанники сургутской спецшколы совершили побегСегодня в 12:37

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Из больницы.

В Сургуте сбежали двое воспитанников спецшколы №2. Подростки 15 и 16 лет совершили побег утром 9 октября из городской больницы, где проходили лечение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Югре.

По предварительным данным, малолетние преступники вскрыли окно в палате. Подростков пока не нашли, ведутся розыскные мероприятия.

Стоит напомнить, что сургутская спецшкола неоднократно оказывалась в центре скандала. Зимой 2017 года одного из воспитанников госпитализировали с ожогами и ушибами. Тогда же появились сообщения об изнасилованиях в школе. Уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника учебного заведения, обвиняемого в истязаниях, вымогательстве и изнасиловании, направлено в суд.

В 2015 году из спецучреждения сбежали 13 подростков, устроив погром. В 2014 году в самоволку отправились 8 воспитанников.

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