Не выдержав проверок.

Сургутская спецшкола №2 лишилась пяти сотрудников после сообщений о насилии над воспитанниками. Об этом "Уралинформбюро" сообщил директор учреждения Андрей Сенин. Сотрудники подали заявления, не выдержав многочисленных проверок, которые начались после скандальных публикаций.

На днях стало известно об издевательствах в стенах школы. После разбирательств был задержан 17-летний воспитанник. Ему предъявлено обвинение по пп. г, д ч.2 ст.117 и ч.1 ст.163 УК РФ (истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего и вымогательство). По версии следствия, он систематически избивал другого воспитанника, а однажды в душевой, открыв кран с горячей водой, обварил мальчику стопы.

Также появились сообщения об изнасилованиях в школе.

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